Sin Ide Prester nasmijao je mnoge do suza, njegov sastav o baki i djedu je hit: 'Stalno govori mulac jedan!'

U moru često predvidljivog sadržaja na društvenim mrežama, ponekad se pojavi objava koja nas zaustavi, izmami osmijeh i podsjeti na ljepotu iskrenih, nefiltriranih trenutaka. Upravo jedan takav dragulj podijelila je glazbenica Ida Prester, pruživši svojim pratiteljima uvid u dirljiv obiteljski trenutak čiji je glavni autor njezin sin Rio. Objavom koja slavi ljubav između unuka i djedova i baka, Ida je pokrenula lavinu pozitivnih reakcija, a Riov školski sastav postao je hit.

- Za Međunarodni dan starijih osoba Riova učiteljica Anita pozvala je dide i bake da provedu dan sa svojim unucima i unukama u školi. Mali trećaši su počastili dide i bake sokom i grickalicama, igrali se raznih igara, otpjevali im pjesmice koje su uvježbali, a onda pročitali i sastavak koji su o njima napisali dan ranije na boravku. U ovom svijetu kaosa, jedan mali trenutak topline i nježnosti. Hvala na divnoj ideji, ovo je baš ono što škola treba biti. Riov sastavak: Moji baka i djed zovu se Doda i Mladen. Jako su stari. Moja baka je jako sarkastična. Svaki put kad je vidim jako je zagrlim. Jako dobro kuha. Moj djed je u iznenađujuće jako dobroj formi. Radi u nekom institutu. Crta kako da sagradimo našu kuću. Moja baka stalno govori: “Mulac jedan!”. Moj djed stalno govori: “Ajde, matematika!” Moji baka i djed su jako smiješni i zato ih volim! - podijelila je Ida na Instagramu.

Nije trebalo dugo da objava prikupi tisuće lajkova i stotine komentara oduševljenih pratitelja. Ljudi su bili dirnuti toplinom događaja, ali i do suza nasmijani Riovim spisateljskim talentom. Komentari su se redali, a mnogi su dijelili vlastite anegdote o svojim bakama i djedovima, prepoznajući univerzalnu ljepotu takvog odnosa. "Awwwwwww pa rastopila sam se", napisala je jedna pratiteljica. "Car", "Divno!!!", bili su samo neki komentara. Jedna je pratiteljica predivno sažela osjećaj koji je objava izazvala: "Kako se može kada se hoće. Koliko malo treba za sreću, za ove divne osmijehe... Ma sastav je blago". Drugi su se složili, dodajući: "Djeca su zakon". Objava je postala virtualno mjesto okupljanja, podsjetnik na važnost obitelji, smijeha i ljubavi koja se prenosi s generacije na generaciju.