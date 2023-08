Simona Mijoković obilježila poseban dan: 'Jutarnja sveta misa bila je zahvala za mog Michaela Lorenza'

Simona Mijoković (38) ponosna je mama petero djece, a na svojim društvenim mrežama svojoj djeci često uputi lijepe riječi. Sada je otkrila kako su na poseban način proslavili dan svetog Lovre koji se obilježava 10. kolovoza. Simona je uz fotografiju sa sinom otkrila kako su proveli dan te mu zaželjela sretan imendan.

- Danas slavimo prvi imendan. Zato je današnja jutarnja sveta misa još posebnija za nas i velika zahvala ljubljenom Ocu za mog darovanog mi Michaela Lorenza. Prvi pregled u trudnoći s Michaelom Lorenzom kod ginekologa upravo je bio na svetog Lovru. Iako ga je Gospodin navijestio 17.3.2021 na svetoj misi zahvalnici za život oca Lorenza, govoreći mi u srcu da će me otac Lorenzo zagovarati i sve što će učiniti u mom srcu i životu po toj milosnoj trudnoći; da ću mom darovanom sinu drugo ime (krsno ime) dati Lorenzo. Zanimljivo, što mi je moja draga sestra Sandra iz Međugorja javila kad smo išli na pregled, da je upravo otac Lorenzo slavio svoj imendan na svetog Lovru. I toliko je bilo znakovito kroz cijelu trudnoću i njegov zagovor. Naš prvi pregled na svetog Lovru bio je za me jako poseban, ali nakon njega počela je naša borba. Kao što je bio naviješten moj sin da će mi doći tako je u srcu bila dana riječ, da ću tri puta pasti pod Križ krvi u trudnoći. Božjom svetom voljom stavljeni su mnogi kameni pred nas, ali i Njegovo obećanje da nam niti jedan neće trajno našteti. Iako će biti teško naša slabost očitovat će se u Njegovoj Vjernosti. "Jer kad sam slab, onda sam jak"- jer imam Tebe Gospodine ❤️. Ta srce znade da naš Bog je naš Alfa i Omega, Početak i Svršetak i sve što On započne ta milosno dovrši! Na našu duhovnu izgradnju, radost srca i spasenje... jer sve moje Tvoje je Gospodine - napisala je Simona uz fotografiju.

Inače, Mijoković već u nekoliko objava govorila o svom putu do bivanja majkom malenom Michaelu.

- Često dobivam pitanje kad će svjedočanstvo o Michaelu… Napisano je već, ali bit će objavljeno Božjom milošću i Njegovom svetom voljom kad On to odluči . Ono što sada mogu reći je da na fejsu to neće biti. S trudnoćom i Michaelom Gospodin je učinio nešto potpuno novo! I to su Njegovi biseri koje za sada čuvam u srcu i dijelim samo s najbližim osobama našeg života . Gospodinu se nikad ne žuri i On nikada ne kasni. Sve u Njegovo vrijeme. Ono što me malo ražalostilo jest da mediji pišu kako je moj Michael bio bolestan. Ne mogu pričati o trudnoći i porodu sada jer to su sve biseri Njegovog svjedočanstva, ali ono što mogu sigurno reći jest da je Michael od prvoga dana potpuno zdrava i jaka beba . Snažan momak koji se je unatoč mojoj trudnoći izborio ZA ŽIVOT, Njegovom svetom voljom. Monitor je nosio zbog predostrožnosti jer ipak nismo ušli u deveti mjesec i u termin (37. tjedan) Amalia Josipa i Zvjezdana ušle su u 9. mjesec (36+1, 36+5) ali isto su nosile monitor u bolnici zbog predostrožnosti srca i disanja. Tako to naši doktori ovdje u Linzu rade i Bogu hvala da je tako! Kad dođeš u bolnicu čeka mamu i bebu potpuna njega, briga, ne treba vam ni pelene, ni odjeća, sve vam daruju u bolnici. A najvažnije što smo Svetu pričest imali svaki dan. Doktori i ja smo se dogovorili da će mi posuditi monitor za doma. Bolnica mi ga je naručila besplatno i dala na korištenje jer sam i ja tu bila mirnija i zbog njega samog. Iako zbog njega nisam spavala jer kad god bi ove moje nogice malo ' jače plesale od grčeva' - Tako bi se i elektrode pomicale, a monitor bi na sav glas zvonio. Bogu hvala sve je prošlo i vratio se Monitorko u Beč da nekom drugom pomogne. Sin moj ljubljeni, uskoro se bliži dan tvog svetog krštenja i ne mogu opisati radost tog svetog dana. Ono što ti svim srcem želi tvoja mama je da se nikad ne bojiš! Kao što je rekao Gospodin mom malom srcu to malo srce govori sad tvom velikom srcu:

'Kad preko vode prelaziš, s tobom je Gospodin ili preko rijeke, neće te preplaviti. Pođeš li kroz vatru, nećeš izgorjeti, plamen te opaliti neće.'Jer Božja Riječ je Istina. Ona oslobađa, ona ozdravlja, ona iscjeljuje. Jer Bog tvoj i moj, naš Spasitelj u Svetoj Riječi sve čini novo, Sve čini da život imamo! Jer Život je dragocjen, jer Život je vrijedan, I dok god dišemo Ljubit ćemo Život. Blagoslovljen budi Bog - Stvoritelj, Gospodar i Darivatelj Života, blagoslovljen budi Bog koji opraštaš kad se iskreno pokajemo i grijeha se više ne spominješ, blagoslovljen budi Svemogući Bog! Blagoslovljen budi Bog koji čini sve novo; već nastaje. Zar ne opažate? – napisala je pored fotografije na kojoj se vidi dječakovo stopalo.

