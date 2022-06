Simon Cowell razljutio javnost komentarom u vezi kraljice: 'Mislim da to ne bi trebao govoriti!'

Britanski glazbeni mogul Simon Cowell poznat je po svom britkom jeziku, a u još jednoj emisiji showa Britain's Got Talent pokazao je i zašto. Naime, komentirajući nastup komičara Bena Nicklessa, Cowell je spomenuo i Royal Variety Performance, što je koncert na kojem nastupa i pobjednik showa, a na kojemu budu i članovi kraljevske obitelji.

"Znam da je novac važan i da je važno pravo da se hvališ pobjedom. Ali, zapravo, ove godine je, više nego ikad prije, važna prilika da se nastupi pred... Bože, nadam se da će to biti pred kraljicom", rekao je Cowell, a gledatelji su to protumačili kao da on misli da kraljica Elizabeta II. možda više neće biti živa za vrijeme tog koncerta.

"Mislim da ne bi baš trebao govoriti to o kraljici", dodao je drugi korisnik.

#BGT Crikey I don’t think you should be saying that about the #Queen please god what the hell 👀👀👀 pic.twitter.com/p60wN6Hbni — MSWSparko🇬🇧🌈😍 (@MarkySciFi1980) June 5, 2022

"Neugodna tišina nakon što je Simon aludirao na to da kraljica neće još dugo", napisala je jedna korisnica na Twitteru.

the awkward silence after simon basically implied the queen is on her way out … yeah that went down like a lead balloon 😭💀 #bgt — jodie 🧣 (@jlb26_) June 5, 2022

"Simon je u zabludi. Govori kako se nada da će kraljica doći? Ona nije bila na tom koncertu već godinama. Will i Kate su bili prošle godine i vjerojatno će se izmjenjivati s obzirom na to da je kraljica prestala dolaziti", napisala je pak jedna gledateljica.

Lmao Simons delusional. Saying please god it is the queen theyre performing for? She hasnt attended Royal variety show for years now. It will likely be Charles and Camilla, it was Will and Kate last year and they alternate between them since Queen stopped. #BGT — Daniels mummy ❤🌺 (@NikkiABoleyn) June 5, 2022

VIDEO>>Kraj ljubavi! Shakira se oglasila o prekidu veze s Piqueom: 'Potvrđujemo da se rastajemo'