Šime Elez se vratio iz avature života, a ovako je reagirao na pitanje je li Maja Šuput bila zabrinuta za njega

Šime Elez završio je svoju Balkan Rally avanturu tijekom koje je na svojim društvenim mrežama podijelio zgode tijekom ovog putovanja Balkanom na motoru. Tijekom ovog putovanja prošao je kroz šest zemalja i nije uvijek sve teklo glatko ni po planu, ali uz pomoć drugih bajkera je uspješno riješio sve zapreke na koje je naišao. Sada je Šime, kojeg smo upoznali kao Gospodina Savršenog u istoimenom showu, ispričao koji su mu trenuci na putovanju bili najteži, a koja država mu se posebno svidjela.

– Bio je to prvi dan i jak pljusak koji nas je zahvatio u Crnoj Gori. To mi je bilo prvi put da sam doživio takve uvjete, na motoru pri većoj brzini. U tom trenutku još nisam imao koordinirane ruke i noge i bilo mi je jako teško. Tada sam imao svakakve scenarije u glavi. Mislim da je poslije bilo i zahtjevnijih trenutaka, ali su lakše prolazili - ispričao je Šime za Dalmaciju danas. U istom razgovoru osvrnuo se i na to koja mu je država bila posebna.

– Detektirao sam gdje ne bih želio živjeti, ali ne bih o tome. Što se tiče ljepota, to je Crna Gora. Ima predivne pejzaže za vožnju, osobito unutrašnjost – brdska područja poput Durmitora. Šume, kanjoni, zanimljive scene... Grčku sam ranije posjetio i nekako mi je ta zemlja cijela ista. Suho raslinje gdje god pogledaš, naravno gradovi su lijepi, puni znamenitosti - otkriva Splićanin. Novinari su iskoristili priliku da ga upitaju i je li Maja Šuput bila zabrinuta za njega tijekom putovanja, a na to se Šime samo nasmijao.

Ovo ljeto dosta se nagađalo kako je Šime u vezi s pjevačicom Majom Šuput. Postali su jako bliski nakon što se Elez pojavio u spotu za njezinu pjesmu "Nisam ja za male stvari". Nakon tog snimanja postali su nerazdvojni i ovo ljeto više puta su snimljeni zajedno diljem naše obale, ali ni Maja ni Šime nisu potvrdili vezu. Podsjetimo, Maja je ovog lipnja objavila informaciju kako se razvela od supruga Nenada Tatarinova s kojim ima četverogodišnjeg sina Blooma i istaknula je kako i dalje ostaju prijatelji i obitelj.