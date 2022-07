Shrvana Oprah Winfrey otkrila tužnu vijest: 'Bila sam uz njega dok je posljednji put udahnuo'

Jedna od najpoznatijih televizijskih voditeljica na svijetu Oprah Winfrey (68) trenutno proživljava najteže trenutke u životu. Preminuo je njezin otac Vernon Winfrey (89) od kojeg se Oprah oprostila emotivnom objavom na društvenim mrežama.

- Prije manje od tjedan dana odali smo počast mom ocu u njegovom dvorištu. Moj prijatelj i gospel pjevač Wintley Phipps pozdravio ga je pjesmom. Osjetio je ljubav i uživao u njoj dok više nije mogao govoriti. Jučer sam s obitelji uz njegovu postelju imala svetu čast svjedočiti kako je čovjek odgovoran za moj život udahnuo posljednji put. Mogli smo osjetiti da mir ulazi u sobu kad je otišao - napisala je Oprah uz video. Snimka je nastala prije nekoliko dana u njegovom dvorištu kada ga je slavna voditeljica iznenadila 'proslavom zahvalnosti' uz najbliže prijatelje i obitelj.

Ispod objave odmah su se počeli nizati brojni izrazi sućuti shrvanoj voditeljici, a brojni pratitelji pohvalili su je zbog predivnog oproštaja kojeg je priredila ocu, inače poznatom brijaču koji je također 16 godina služio i u vijeću Metroa Nashville.

Od Winfreya se oprostio i gradonačelnik Nashvillea John Cooper na svom Twitteru. - Izražavam najdublju sućut obitelji Vernona Winfreyja. Vernon je 16 godina služio u Vijeću Metroa i posvetio je svoj život poduzetništvu, brijanju i mentorstvu mladih ljudi u zajednici - poručio je Cooper.

I offer my deepest condolences to the family of Vernon Winfrey. Vernon served on Metro Council for 16 years, and dedicated his life to entrepreneurship, barbering and mentoring young men in the community. An Army veteran and deacon, he leaves behind a legacy of service. https://t.co/NLN9Lpo7oI