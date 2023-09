Severina raznježila obožavatelje: 'Sretna sam k'o malo dijete, od trepavice pa do pete...'

Dvanaest godina, koliko je prošlo od posljednjeg Severininog koncerta u Osijeku, bilo je dovoljno da Osječani i njihovi gosti pokažu koliko su se zaželjeli najveće ženske regionalne zvijezde. U prilog tome govori i (od prošlog tjedna) rasprodana dvorana Gradski vrt, koja će u petak dočekati Severinu. 'Karta više' traži se i po društvenim mrežama, no još zanimljivije, upravo tamo traži se i 'pjesma više'. Naime, Severina je repertoar koji priprema - djelomično prepustila i odabiru publike, a pjesme koje najviše budu tražili – obećala je i otpjevati.

''Sretna sam k'o malo dijete, od trepavice pa do pete, što dolazim u Osijek. Nisam bila dugo, jedva čekam vidjeti radosna lica. Muči me samo repertoar; ljudi traže puno pjesama koje inače ne pjevam, a morat ću im ispuniti želje...'' – izjavila je Severina.



''Sve pjevaj, imamo cijelu noć!'' – jedan je od komentara na Instagramu.

Kako je i ranije najavila, Severina te večeri planira ''nadoknaditi'' svih 12 godina, koliko se nije vidjela s osječkom publikom.

U pripremama joj je je, osim dugogodišnje vjerne ekipe, najveća podrška njezin sin Aleksandar. Naime,

ljetos je s njim odmarala na Korčuli, a na društvenim mrežama je osim snimki uživanja podijelila i videozapis u kojem je pokazala kako mu je ispunila želju. Naime, sin ju je zamolio da pita roditelje njegovih prijatelja da s njim idu na koncert njegove mame.

"Mama, je l' možeš nagovoriti roditelje mojih prijatelja da idemo večeras s Vrnika u Blato na tvoj koncert?" Pa kakva bih ja to, sine, bila mama da ti ne ispunim želju...", pisalo je u statusu pjevačice pored videa u kojem je pokazala kako je išla tražiti dopuštenje od roditelja njegovih prijatelja.

Snimke s koncerta Severina je podijelila na svom Instagramu, a jedna snimka koja je objavljena na TikToku posebno je raznježila njezine pratitelje i sve koji su videozapis vidjeli.

Naime, sa Severinom je na nastup stigao i njen sin Aleksandar koji je mamu pratio pokraj pozornice, a u jednome trenu večeri Severina je zapjevala pjesmu ''Rođeno moje''.

