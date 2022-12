Severina ovim potezom raspametila obožavatelje: Pokazala je da može preživjeti sve brodolome

Rezultat umjetničkog doživljaja Severininih životnih izazova i iskustava dvojice umjetnika, novi je singl nazvan 'Vjerujem u Boga', kojeg autorski potpisuju Filip Miletić, producent, skladatelj i aranžer te Dino Merlin, autor stihova. Darko Drinovac potpisuje režiju za spot koji izlazi na YouTube-u u četvrtak, 08. prosinca, točno u podne, istovremeno s objavom pjesme na svim ostalim Severininim digitalnim platformama. Haljina iz spota, koja se nosi preko glave, dizajnerskog je brenda Coperni, čiji su osnivači i dizajneri na Tjednu mode u Parizu uživo tkaninom iz spreja (na)crtali haljinu Belli Hadid. Body i duga crna haljina bez naramenica iz spota, dizajn je Matije Vuice.



Severini je podaren talent za izražavanje u više umjetnosti. Kako na glazbenoj sceni, jednako se uspješno dokazala i na kazališnoj i filmskoj sceni, ali zadnji umjetnički odabir uvijek je glazba, koja, zapravo, i utjelovljuje sve te segmente.



U glazbi se poigrava stilovima i stihovima od veselih popularnih nota preko dalmatinske tuge i emocije do brzog disko ritma. Pjesme su joj pisali i skladali najznačajniji pjesnici i glazbenici Hrvatske i regije. Sama je napisala stihove pjesama koje su među najdražima njezinim fanovima, poput 'Prijateljice', 'Pogled ispod obrva' i 'Ostavljena'.



Njezin privatni život htjela-ne htjela izložen je javnosti, a sadrži i puno patnje i tuge, no i puno sreće. Preživjela je objavu privatnih snimaka i fotografija, oduzimanje djeteta, gotovo stotinu sudskih tužbi, jedno vjenčanje i razvod. Dalmatinka, koja je prošla svo sito i rešeto koje Bog može namijeniti ženi, Severina je pokazala da je uspješna u tome da preživi brodolome. Stoput kad je slome i rastave na atome.



To je žena o kojoj Severina pjeva u pjesmi 'Vjerujem u Boga', a kroz koju zapravo propituje svoju vjeru te se iskreno i cinično osvrće na svoje životne pogreške.

Evolucija žene od 'Virujen u te' preko 'Zdravo, Marijo' do 'Vjerujem u Boga', evolucija je žene od naivne mladosti do zrelosti ulaskom u pedesete. Takav će biti i album 'Sorry', čiju objavu A strane očekujemo na prvi dan proljeća, 21. ožujka 2023.

