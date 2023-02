Severina oduševila publiku u Areni Varaždin, bio je to koncert za koji se tražila ulaznica više

Do zadnjeg mjesta ispunjena Arena Varaždin dočekala je Severinu nakon točno 10 godina, koliko je prošlo od zadnjeg njezinog varaždinskog koncerta, u sklopu tadašnje velike regionalne turneje 'Dobrodošao u klub'.

''Ovo će biti dobra noć, predosjećam'', stihovi su s kojima je Severina izašla pred prepunu Arenu, zajedno s proširenim glazbenim orkestrom. Naime, posebno za ovu prigodu, Severina je svoj band proširila s gostujućim gudačima i trubačima, koji su publiku proveli kroz repertoar sastavljen od najvećih Severininih hitova, od kojih su neki sada i po prvi puta uživo izvedeni u Varaždinu.

Danima unaprijed rasprodane ulaznice, baš kao i sjajna atmosfera tijekom cijelog koncerta, bili su dovoljni dokazi koliko su se Varaždinci i njihovi gosti zaželjeli ove glazbene zvijezde.

''Varaždin, nemojte me zaboraviti!'' – poručila je Severina na samom kraju koncerta, pozdravivši publiku do nekog sljedećeg susreta, u prekrasnoj čipkastoj kreaciji, koju je posebno za ovu prigodu kreirala Matija Vuica, a koja je bila dio stylinga kojeg potpisuje Severinina stilistica Katija Šimundić. Za make up i frizuru bili su zaslužni Dajana Pajkić i Martin Posavec.

VIDEO Pobijedili su na Dori pa nestali iz javnosti: Neki su se razboljeli, a neki promijenili karijeru