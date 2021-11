Severina objavila sliku s majkom, a posvetila joj je i dirljiv status: 'Moje najsigurnije utočište'

Pjevačica Severina Vučković na društvenim je mrežama objavila status koji je posvetila svojoj majci Ani. Severina ne krije koliko je bliska s majkom te često dijeli objave o njoj koje posebno raznježuju njene pratitelje.

Ovaj put je objavila fotografiju na kojoj je s majkom, koju je čvrsto zagrlila.

"Ovaj zagrljaj me napravio čovjekom, ove ruke su mi usadile toplinu i nježnost, njeno srce hrabrost, njena podrška sigurnost… njen stav dostojanstvo. Mama je moje najsigurnije utočište", napisala je.

Pjevačica je jednom prilikom otkrila kako ju je majka rodila carskim rezom, te ju nije primila u ruke pet mjeseci jer je bila u komi.

- Rodila me carskim rezom i nije me primila u ruke pet mjeseci jer je bila u komi; bila sam joj treći carski rez i te 1972. nije se budila pet mjeseci. Rodila me u osmom mjesecu trudnoće, imala sam dva kilograma. Doktor je bio divan i ostavio me da budem s njom u sobi sve to vrijeme, nije dao da me odvedu od nje, rekao je da je samo ja mogu probuditi iz kome. Svaki dan me babica stavljala njoj u krilo dok je ona spavala - ispričala je Severina.

VIDEO Haljina koju je Amy Winehouse nosila na svom posljednjem koncertu u Beogradu, prodana je za više od 1.5 milijuna kuna!