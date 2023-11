Severina nakon 11 godina dolazi u Rijeku u 'Dvoranu mladosti'

U tijeku aktualne dvoranske turneje, u sklopu koje je Severina ranije ove godine održala rasprodane koncerte u varaždinskoj Areni te osječkoj dvorani 'Gradski vrt', vijest koja će obradovati publiku s područja Iste i Kvarnera je najavljeni koncert u Rijeci, u 'Dvorani mladosti', 10. veljače 2024. godine. Upravo za tu dvoranu, mnogobrojne Riječane vežu sjećanja i na najspektakularniju turneju na ovim prostorima, 'Dobrodošao u klub', koja je upravo ondje i započela 2013. godine te se potom nastavila diljem cijele regije.

11 godina poslije, Severina će, zajedno sa svojim pratećim orkestrom, uz posebno osmišljen repertoar, publiku provesti kroz retrospektivu najvećih hitova koji su obilježili njezinu karijeru, od samih početaka pa sve do danas. Mnogi od njih sjajan su poziv za provesti predvalentinovsko večer u najdražem društvu i najboljoj atmosferi. Nema sumnje kako publiku očekuje jednako dobra atmosfera kao i na nedavnom Severininom koncertu u Osijeku.

Dugoočekivani Severinin koncert u Osijeku, prema riječima organizatora, izazvao je toliki interes da je dvorana 'Gradski vrt' nekoliko dana zaredom mogla biti ispunjena, no Severina već godinama svoje poslovne aktivnosti organizira prema privatnima, odnosno prema svome sinu… No, za sve one koji su imali sreće na vrijeme osigurati svoje ulaznice za ovu jedinstvenu večer, Severina je priredila spektakl koji će im još dugo ostati u sjećanju.

- Nisam bila 12 godina u Osijeku, ali koliko vidim, ljubav ne samo da nije splasnula, nego se širi i na djecu onih koji su mi dolazili na koncerte dok su bili djeca. Drago mi je da su na koncert došli ljudi iz raznih gradova – Splita, Sinja, Budimpešte, Beograda i žao mi je što nismo bili u mogućnosti organizirati termine za još koncerata, ali obećavam Osijeku da ću doći uskoro ponovno, kao i svima koji su došli iz drugih gradova – da ću doći uskoro i u njihove gradove. – izjavila je Severina nakon koncerta u Osijeku.

VIDEO Mia Dimšić o zainteresiranosti za Aleksandru Prijović: 'Svi smo mi kao veliki čopor'