Sestre Kardashian snimile su zadnju epizodu realityja i ekipu nagradile skupocjenim poklonom

Gotovo je. Ne sa suzama i pićem, doduše. Službeno jecam - napisala je Kim Kardashian uz fotografije s posljednjeg dana snimanja njezinog realityja "Keeping Up with the Kardashians". Obitelj Kardashian - Jenner 14 godina je gledateljima kroz 20 sezona realityja dala uvid u svoje privatne živote i članovi ove obitelji pred kamerama su se vjenčali, rastali, rađali djecu, svađali se, otvoreno govorili o promjeni spola...

Nakon toliko godina pred kamerama članice ove obitelji odlučile su oprostiti se od tv gledatelja i posvetiti svojim obiteljima i poslovima koje su stvorile zahvaljujući upravo popularnosti ovog showa. Emotivno je prošao zadnji dan snimanja i članovi njihove ekipe koji su s njima od prvog dana nisu mogli sakriti suze, a Kim im se odlučila zahvaliti na vjernosti skupocjenim poklonom. Za članove snimateljske ekipe kupila je 30 satova marke Rolex na koje je potrošila oko 1,8 milijuna kuna. Svaki član obitelji od Realityja je svake godine imao zaradu od 4.5 milijuna dolara, a kako su u međuvremenu svi ostvarivali puno veću zaradu samo od objava na Instagramu shvatili su kako im se više ne isplati snimati reality. Vijest o snimanju zadnje sezone Kim je najavila u listopadu nakon što se tjednima šuškalo kako se ukida show.

- Teška srca kao obitelj donijeli smo tešku odluku da se oprostimo od showa. Nakon 14 godina, 20 sezona, stotine epizoda i brojnih spin-off emisija, neizmjerno smo zahvalni svima koji ste nas gledali svih ovih godina - kroz dobra vremena, loša vremena, u doba sreće i u doba suza... Zauvijek ćemo čuvati te prekrasne uspomene i divne ljude koje smo upoznali zahvaljujući emisiji. I ono što je najvažnije, posebna hvala Ryanu Seacrestu što je vjerovao u nas i kanalu E! jer su bili naš partner i hvala našem produkcijskom timu Bunim/Murray, koji je proveo sate i sate dokumentirajući naš život. Naša zadnja sezona emitirat će se početkom 2021. godine. "Keeping Up With The Kardashians" danas ne bi bio tu gdje jesam. Zahvalna sam svima koji su gledali i podržavali mene i moju obitelj u proteklih 14 nevjerojatnih godina. Ova emisija učinila nas je osobama koje smo danas i zauvijek ću biti zahvalna svima koji su imali ulogu i utjecali su u oblikovanju naše karijere i zauvijek promijenili naš život. S ljubavlju i zahvalnošću, Kim - napisala je tada Kim.

Kraj realityja "Keeping Up with the Kardashians" nije i kraj televizijskih karijera ove obitelji jer su već potpisali ugovor sa streaming servisom Hulu s kojim će obitelj stvarati video sadržaj ali zasad drže u tajnosti o čemu se točno radi.