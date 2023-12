Sestra Nicka Cartera pronađena mrtva u svom domu baš poput brata, shrvana majka potvrdila

Pjevač Aaron Carter slučajno se utopio u svojoj kadi u dobi od 34 godine nakon što je uzeo drogu, otkrila je njegova obdukcija u travnju kada je ta vijest šokirala svijet, a posebno rastužila njegovu obitelj među koja je brat i slavni glazbenik Nick Carter i sestra Bobbie Jean Carter (41). No, nažalost tek nešto više od godinu dana od njegove smrti, i Bobbie je pronađena mrtva u svojoj kupaonici, slično kao i njezin pokojni brat Aaron, prenosi TMZ.

Medij prenosi kako je hitna pomoć u njezin dom u Tampi na Floridi stigla u subotu ujutro, no Carter je proglašena mrtvom po dolasku u obližnju bolnicu te je otkriveno da je u trenutku smrti bila na uvjetnoj kazni zbog posjedovanja kokaina. Inače, Bobbie Jean Carter cijeli se život borila s ovisnošću i zlouporabom raznih supstanci, a u lipnju je bila uhićena zbog krađe i posjedovanja droge nakon što je navodno pokušala ukrasti rukotvorine vrijedne 55 dolara iz Hobby Lobbyja u Brooksvilleu na Floridi.

Međutim, njezini cimeri s kojima je živjela obavijestili su vlasti da je apstinirala od narkotika otkako je izašla iz zatvora. Nakon što su istražitelji pretražili njezinu spavaću sobu i kupaonicu, nisu pronađeni nikakvi narkotici ili pribor, izvještavaju strani mediji.

Majka Bobbie Jean, Jane Carter, dala je izjavu za javnost nakon iznenadne smrti svoje kćeri.

“U šoku sam zbog saznanja o iznenadnoj smrti moje kćeri, Bobbie Jean; i trebat će mi vremena da procesuiram užasnu stvarnost ovoga što se događa po treći put. Kad budem mogla jasno razmišljati, objavit ću potpuniju izjavu; ali do tada bih zamolila da me ostavite da tugujem u samoći. Koliko god duboko roditelj osjeća gubitak djeteta, patnja malog djeteta zbog gubitka roditelja mora biti puno veća. Dakle, zamolila bih sve one koji suosjećaju sa mnom da se pomole za moju dragocjenu 8-godišnju unuku Bellu, koja je ranije izgubila oca, a sada je ostala i bez majke", kazala je majka.

Njezina sestra Leslie Carter također je prije 11 godina umrla od predoziranja, a imala je samo 25 godina. Podsjetimo, dječja zvijezda Aaron Carter pronađena je mrtva u svom domu u Lancasteru u Kaliforniji prošlog studenog u dobi od 34 godine. Tada su Carterovi predstavnici rekli da se istražuje uzrok njegove smrti no izvješće e o autopsiji, do kojeg su došli američki mediji, navodi da su njegovoj smrti doprinijeli učinci sedativa i udisanja plina.

