Serija "ni o čemu" učinila je Seinfelda najbogatijim komičarem na svijetu, evo koliko vrijedi njegovo bogatsvo

Prema uzbuđenju koje je vladalo danima na društvenim mrežama nakon što je najavljeno da se na streaming-servis Netflix vraća serija “Seinfeld”, moguće je zaključiti da je to jedna od najutjecajnijih humorističnih serija svih vremena.

Prvo zajedničko ostvarenje komičara Jerryja Seinfelda i producenta, glumca Larryja Davida, mnogi uvrštavaju među najbolje sitcomove svih vremena, a šale koje su likovi izgovarali mnogi i danas pokušavaju iskoristiti u razgovoru u stvarnom životu. “Seinfeld” nije utjecao samo na hollywoodske glavešine koji su hitno tražili neki novi koncept koji bi ga zamijenio na televiziji, već i na modu, viđenje stand-up komičara, od kojih neki sada zarađuju goleme svote novca, ali i muško-ženske odnose. Naime, serija za koju godinama govore da je “ni o čemu” mnogima je postala odgojiteljica i nit vodilja koja ih uči kako će se ponašati prema ljudima kojima su okruženi u životu.

Neprestano izlaze novi detalji o seriji čije je snimanje završeno još 1998. godine, a glavni glumac i kreator prije samo nekoliko dana je izjavio kako je razmišljao o tome da promijeni neke scene. – Postoji više njih koje bih želio malo modernizirati, ali filozofski ne vjerujem da treba promijeniti sve što se dogodilo u prošlosti. Moja životna filozofija je što se dogodilo – dogodilo se. Ne vjerujem u žaljenje za prošlim vremenima, ali da me stavite u vremeplov, vjerojatno bih neke stvari mijenjao – tvrdi Jerry. Nije otkrio o kojim scenama se radi i s čime se točno ne slaže, ali još 2015. godine otkrio je da se ne slaže s tim da komičari moraju mijenjati svoje šale i nastup kako bi bili politički korektniji. Danas, šest godina poslije ima slične stavove, no čini se da se i on počeo mijenjati. Jedan od velikih projekata u kojem je Seinfeld sudjelovao bio je i “Pčelin film” 2007. godine. U tom crtanom filmu posuđuje glas glavnom liku, pčeli Barryju koji ima pomalo čudnu vezu sa ženom, svakako se da primijetiti da želi više od prijateljstva.

Foto: Press Association/PIXSELL, youtube, marijana marinović

– Nakon što je film izašao shvatio sam da to baš nije za djecu. Ispričavam se, ali nije bilo namjerno i ne želimo da tako nešto bude centralni fokus u nečemu što bi trebala biti zabava za djecu – kazao je. No, Jerry i njegovi nastupi i istupi u javnosti nisu bili najveći problem u glumačkoj postavi nakon serije. Michael Richards utjelovio je Cosma Kramera, Jerryjeva smušenog susjeda. Lik je to kojeg su proučavali na medicinskom fakultetu Rutgers-Robert Wood Johnson u New Jerseyu. Ondje su zaključili, nakon što su proveli studiju koja je trajala čak pet godina, da Kramer ima shizoidni poremećaj ličnosti. Iako je njegov lik bio toliko popularan i omiljen, Richards nije uspio zadržati slavu nakon serije. Sve je uništio u samo tri minute. Nakon “Seinfelda” dobio je seriju u kojoj je igrao glavnu ulogu, pod nazivom “The Michael Richards Show”. Publika seriju nije baš dobro prihvatila, a Michael se vratio stand-up komediji.

Ni to nije dugo trajalo, jer su ga obožavatelji snimili za vrijeme jednog nastupa, kada je vrijeđao gledatelja crne boje kože, koristeći rasističke uvrede. Michael se brzo ispričao, no nije mu baš pomoglo. Javnost njegovu priču nije prihvatila ni kada ga je Jerry pozvao da sudjeluje u njegovu projektu, seriji “Comedians in Cars Getting Coffe”. Richards je rekao kako ga taj događaj još uvijek proganja. Da pokaže da ga nikada nije prestao smatrati prijateljem, u show ga je pozvao i glumac i producent Larry David, te je u njegovu genijalnom sitcomu pokušao povratiti svoju reputaciju rugajući se samom sebi – no nije mu uspjelo popraviti pogreške iz prošlosti.

Foto: screenshot/youtube/ilustracija

Fanovima ovo nije uništilo ljubav prema showu, brzo su zaboravili što je Richards napravio i veselo nastavili gledati reprize serije, koje su se ponavljale godinama. Mnogi su bili sigurni da glumci mogu živjeti od tantijema, no to zapravo nije točno. Naime, naknade dobivaju samo Jerry Seinfeld i Larry David budući da Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards i Jason Alexander ne polažu prava na seriju. Na kraju svakog ciklusa emitiranja David i Seinfeld dobivaju oko 400 milijuna dolara. To nije jedini Davidov izvor zarade.

Što je zanimljivo, jer je karijeru započeo kao izraziti neuspješni stand-up komičar. Seriju u kojoj ima glavnu ulogu počeo je snimati dvije godine nakon “Seinfelda”. Riječ je naravno o “Bez oduševljenja, molim” u kojoj glumi potpuno pretjeranu verziju sebe te govori sve što mu padne na pamet.

Prijatelji i poznanici slažu se da to nikako nije pravi Larry i da im je neugodno kada im ljudi prilaze na cesti i govore da su oni baš poput njega. Improvizirani razgovori, kamere kao u reality showovima i brojni poznati glumci u epizodnim ulogama, privukli su gledatelje seriji koja je nedavno ušla u 11. sezonu. No, lik koji je David kreirao prema sebi bio je upravo George Costanza. Glumac Jason Alexander nije odmah, u početku, shvatio da je takva situacija pa su ga često zbunjivale reakcije lika kojeg je tumačio.

Na jednoj probi odlučio mu je i prigovoriti.

– Larry, pomozi mi shvatiti ovo. To se nikome ne bi dogodilo, ali i ako bi se dogodilo, ne bi ovako reagirali – kazao mu je Jason.

– O čemu ti to? Meni se to dogodilo i jednako sam postupio – odgovorio mu je David, a Alexanderu je tek tada sinulo: – Zazvonilo mi je i pomislio sam: “Ajoj, pa on je George. On je George, on ga je napisao prema sebi.”

– Neki element svake priče koju smo obradili u “Seinfeldu” došao je iz nečega što se njemu dogodilo. Do tada sam pokušavao Georgea glumiti kao da je riječ o redatelju Woodyju Allenu.

Istina, iako su fanovi pretpostavljali da je George utemeljen na Davidu, nitko nije bio siguran da je on stvarno takav, dok Jason nije ovo izjavio u jednom intervjuu 2013. Iako, važno je napomenuti da bez obzira na to što David ima dvije uspješne serije iza sebe, ali i tantijeme, nije najbogatiji komičar na svijetu. Tu poziciju drži Jerry Seinfeld koji je godinama pri vrhu ili na vrhu ljestvice, a procjenjuje se da je vrijedan 950 milijuna dolara, dok je David vrijedan “samo” 400 milijuna.

Foto: Press Association/PIXSELL, youtube, marijana marinović

To nije previše čudno, introvertirani David ne pojavljuje se često na crvenom tepihu, za razliku od Jerryja nije ni dovoljno atraktivan da bi bio primamljiv sponzorima, koji bi eventualno njegovo lice željeli vidjeti na svojim proizvodima, a nema baš neke pretjerane šanse da bi on to prihvatio, no čini se da Seinfeld nema problema s tim.

Osim zbog humora, serija “Seinfeld” bila je utjecajna i zbog kostimografije. Zanimljivo, ne u vrijeme kada se prikazivala, već gotovo 20 godina poslije. Trend “Normcore” 2014. potpuno je poharao modnu scenu, a najveća inspiracija dizajnerima i stilistima bio je u pravo Jerry. Normcore je bio odgovor na pretjeranu opterećenost logoima i brendovima. Obične, ravno krojene traperice postale su najtraženiji komad svakog modnog sladokusca, a “dad sneakers” ili “tenisice za tate” bile su rasprodane u svakom butiku.

Neosporivo je da je serija utjecala na brojne aspekte života i da su kreatori mnogima još uvijek među omiljenim komičarima.

Zbog toga nitko nema previše primjedbi na to što su epizode “Seinfelda” koje su na Netflixu samo reprize. No, ono što su neki ipak primijetili jest da u novoj, poboljšanoj 4K verziji nedostaju neke ključne scene koje su izrezane jer je Netflix zanemario standardni omjer širine i visine emitiranja 3:4 te umjesto koristio 16:9. Gledatelji smatraju da najveći problem s tim ima epizoda “The Pothole”. Naime u njoj Jerry (Seinfeld) i George (Jason Alexander) razgovaraju o rupi na cesti, koje uopće nema u kadru. No, to su male zamjerke, koje većini ne umanjuju užitak gledanja serije.