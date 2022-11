Sementa Rajhard: 'Iznenadile su me cijene. Kao kod nas prije nekih 15 godina kada je cijena soka bila osam kuna'

Dobrodošli u raj'', to je natpis koji dočeka goste u zračnoj luci na Maldivima. Tirkizni raj, mjesto gdje se beskrajni ocean spaja s nebom i ostavlja bez daha i one ravnodušne. Pogledate li u pučinu, kao da vidite najljepšu razglednicu, nijanse plave boje prelijevaju se iz tamnije u svjetliju i beskrajan mir. Prava pozivnica za sve ljubitelje putovanja i hedonističkog odmora u pravom smislu te riječi.

Maldivi se sastoje od ukupno 1200 otoka koji su grupirani u 26 atola. Dvjesto ih je naseljenih, 80 ih se koristi isključivo za turizam, a dvije lokacije na otoku posjetila je i domaća glumica, pjevačica i dizajnerica Sementa Rajhard koja je ''tirkizni raj'' posjetila 2019. godine u društvu supruga Vanje Brundula.

- Suprug i ja na Maldive smo putovali u studenom 2019. godine. Pet dana smo proveli na Maldivima i dva dana u Dohi. Oboje smo veliki ljubitelji putovanja i nekako mislim da su Maldivi svim zaljubljenicima na popisu. Htjela sam se i sama uvjeriti da su uživo isti kako je prikazano i na fotografijama i kako ih drugi opisuju. I zaista je tako, nisam požalila - priča Sementa koja je putovanje organizirala dosta ranije pa su i prošli nešto jeftinije, cijena putovanja za dvije osobe bila je oko 12.000 kuna.

Foto: Privatna arhiva

- Putovali smo iz Zagreba za Dohu i tamo prespavali prvi dan, tako smo si organizirali putovanje, jer sam bila u četvrtom mjesecu trudnoće pa mi je nakon leta duljeg od četiri sata dobro došao spavanac na tlu. Dosta smo si toga sami organizirali, bili smo na otoku Paradise Island Maldives, 20 minuta vožnje brodićem od aerodroma. Kad smo se vraćali doma, opet smo imali noćenje u Dohi - otkriva glumica.

Na Maldive su stigli početkom njihove sezone koja počinje od studenog kada je na otocima manje kiše i više sunčanih dana.

Paradise Island Resort nudi luksuz, bogat vegetacijom koja blista tropskim cvijećem i ima egzotični pogled na more i plaže. Naselje je toplo i gostoljubivo, a opet kozmopolitskog karaktera, smješteno u atolu Sjeverni Male, na samo 20 minuta vožnje gliserom od međunarodne zračne luke Velana. A upravo je dolazak gliserom na lokaciju poseban doživljaj koji već na prvu ostavlja bez daha. Avion, odnosno mali propelerac koji također putnike prevozi od zračne luke do resorta, za njih nije bila opcija zbog trudnoće. Iako su na otoku imali all inclusive, prvi dan im nije prošao bez problema.

- Prvo jutro kada smo stigli na otok probudio nas je zvuk bušilica i radova. Naime, oko šest ujutro krenuli su radovi u kućici pored naše, što me izludjelo, pogotovo u mom stanju. Otišla sam na recepciju i molila da nas se prebaci u neku drugu kućicu na plaži, no na kraju su nam ponudili izlet u glavni grad/otok Male gdje smo uz pratnju vodiča obišli sve lokacije.

Malé je glavi i ujedno najnaseljeniji grad na Maldivima gdje živi više od 252.7000 stanovnika te je postao prava turistička meka od 2008. godine kada su se Maldivi otvorili za turiste. Također je glavno središte poslovnih i trgovačkih aktivnosti, a u njemu se nalazi i trgovačka pomorska luka. Međunarodna zračna luka smještena je na obližnjem otoku Hulhule, a tamo je smještena i baza za hidroavione koji se koriste za unutarnji transport.

- U gradu imaju apsolutno sve, tržnicu, dućane, restorane i slastičarne, nemaju kafiće jer ne piju alkohol koji se poslužuje samo u resortima. Meni je posebno zanimljiva bila i njihova novčanica koja se znatno razlikuje od naše. Dugačka je i izgleda poput letka koji kod nas dobijete pod brisače automobila. Još jedna stvar koja me iznenadila su i cijene. Kao kod nas prije nekih 15 godina kada je cijena soka bila osam kuna.

Foto: Privatna arhiva Nakon izleta u glavni grad vratili su se na svoju prvotnu lokaciju, odnosno Paradise Island. Otok Paradise Island ima oblik izduženog jajeta i skoro cijeli je okružen koraljnim grebenima, koji tako krhak otok štite od valova, tsunamija i ostalih prirodnih opasnosti.

- Paradise Island uistinu je predivan. Bili smo smješteni u kućicu pored plaže okruženu bijelim pijeskom, prirodom i oceanom s jedne strane, dok s druge imate teniske terene, beauty salone, restorane i klubove. Izgleda baš kao u reklami. Najviše smo uživali na drvenim ležaljkama na plaži i razgledavanju otoka, a zanimljivo je kako cijeli otok zbog njegove veličine možete obići u svega 20 minuta, nema potrebe za prijevozom. Kupanje u oceanu smo preskočili budući da su nas već prvi dan posjetili mali morski psi, a znate kako se kaže, gdje ima malih, ima i velikih - prisjeća se kroz smijeh glumica.

Budući da su bili smješteni u all inclusive resortu, kuhari su spravljali razna lokalna, ali i europska jela pa su na meniju uglavnom morski plodovi. Hrana nije pretjerano raznovrsna, ali je izuzetno ukusna te se za pripremu koriste svježe namirnice. Na otoku je nezaobilazan kokos pa se tako za pripremu hrane koristi kokosovo ulje i brašno, dok se deserti najčešće spravljaju od banana.

Nema zamjerke ni na lokalno stanovništvo i domaćine koji će napraviti sve da vam boravak na otoku bude što ugodniji. Maldivi su muslimanska zemlja, naseljena još 1500 godina pr. Kr., međutim turistički atraktivni postaju tek tijekom prošlog stoljeća. Dhivehi je službeni jezik ovog iznimno gostoljubivog stanovništva koji će vas uvijek dočekati s hranom i hladnim kokosovim napitkom. No bitno je naglasiti kako izvan resorta postoje pravila koja svi turisti trebaju poštivati.

Naime, na naseljenim otocima treba se pridržavati pravila o odijevanju. I muškarci i žene trebaju izbjegavati odjeću koja ne pokriva koljena, dok žene trebaju pokriti ramena. Parovi ne bi smjeli javno iskazivati nježnosti, a sunčanje i kupanje u toplesu ili goli također je zabranjeno. Unutar resorta ovakvih pravila nema.

- Lokalci su jako vrijedni i naviknuli su na turiste i ništa im nije teško napraviti kako bi se svi osjećali dobro. Vrlo su komunikativni i nasmijani, a zanimljivo je kako znaju i poneku hrvatsku riječ koju ih nauče turisti iz Hrvatske kojih na otoku ima mnogo. Nismo imali nikakvih neugodnih situacija, no bilo mi je pomalo čudno što me konobari u kafićima nisu htjeli pogledati prilikom narudžbe, a nema ni cjenika. No sve ostalo bilo je i više nego odlično, ljubaznost na nivou i osmijeh od uha do uha.

Veličanstvene plaže s bijelim pijeskom - glavno su bogatstvo Maldiva, što pruža izuzetnu popularnost ovom tropskom raju, a Sementa nije trebala pješačiti daleko kako bi uživala u suncu.

- Najviše mi se svidjela plaža koja je bila ispred našeg smještaja, imali smo drvene ležaljke, a s druge strane bila je priroda. Bilo je zaista prekrasno i opuštajuće, ali ovo nije lokacija na kojoj trebati provesti dva tjedna, sasvim je dovoljno ovdje provesti pet do sedam dana kako bi ste razgledali sve što želite i odmorili se - govori Sementa te otkriva što trebate imati u koferu planirate li putovanje na Maldive.

Foto: Privatna arhiva

- Svakako spakirajte japanke, šešir, neizostavne badiće i tunike. Mjesto je vrlo opušteno i ne trebaju vam neka glamurozna izdanja. Bitna je udobnost i jednostavnost. Više od toga vam ne treba.

Sementa je inače velika ljubiteljica putovanja, a iako ih je pandemija malo usporila, pronašli su alternativu za daleke destinacije te jedva čekaju da njihova kćerkica Stella malo poraste kako bi se mogli uputiti i na putovanja avionom.

- Često putujemo, a iako nas je pandemija usporila, i to će se uskoro promijeniti. Sada imamo Stellu i čekamo da malo odraste pa da možemo na duža putovanja avionom jer sada s njom idemo na putovanja samo automobilom koja ne traju duže od šest sati. Obilazimo našu predivnu Hrvatsku, kao i skijališta vani, i moram priznati da stvarno uživamo u obiteljskim druženjima - dodaje glumica koja uskoro planira jedan pravi ''girls trip'' u susjedstvo, točnije u Budimpeštu kojem se jako veseli.

