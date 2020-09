Seksulani skandal okaljao obitelj Gucci: Praunuka osnivača optužila obitelj za zlostavljanje

Ime Gucci, iza kojega stoji prestižna obitelj, slovi za oličenje ljepote i luksuza, no čini se kako se iza njihovog respektabilnog imena krije mučna tajna. 35-godišnja praunuka osnivača elitnog modnog brenda, Alexandra Zarini šokirala je modni svijet kada je podigla tužbu protiv očuha, majke i bake.

Detaljno je opisala kako ju je očuh Joseph Ruffalo počeo seksualno zlostavljati dok je imala samo šest godina te da je to trajalo čak 16 godina, a majka Patricia Gucci i baka Bruna Palombo, ne samo da su zataškavale zločin, već su mu i pomagale. Primjerice, majka je dopustila Ruffalu da ju snima videokamerom u kadi, a Zarini tvrdi da ju je i ona tukla, vukla za kosu te ponekad i davila, a očuh bi je u tim sitacijama "tješio" tako što bi je dodirivao. Sve se to zataškavalo kako bi od javnosti sačuvali sramotu prestižne obitelji te kako sve to ne bi ugrozilo njihove prihode koji su u to vrijeme munjevito rasli.

Patricia Gucci Alexandru je dobila u braku s prvim suprugom Santinom Losijem, a nakon razvoda upoznala je američkog glazbenog menadžera Josepha Ruffela te mu se doselila s kćerima u Beverly Hills. Prema tužbi, očuh ju je također poticao na drogiranje, a kada se tek u dvadesetima odlučila reći svima da će otići na policiju, optužili su je da se drogira te da joj zbog toga ionako nitko neće vjerovati. Pored toga, zaprijetili su joj da će joj odnijeti svo bogatstvo i izopćiti iz obitelji Gucci. Zbog toga je ponovno zašutjela. Istraumatizirana Alexandra razvila je niz poremećaja, a u srednjoj školi pokušala si je oduzeti život.

U međuvremenu se udala i djevojačko prezime Losio promijenila u Zarini te se financijski osamostalila, a prije četiri godine i sama je dobila dijete. Prošle je godine na internetu otkrila da Ruffalo volontira u jednoj dječjoj bolnici u Los Angelesu te je odlučila krenuti u tužbu protiv njega kako se ono što se događalo njoj, ne bi dogodilo nikom drugom.

"Duboko žalim zbog boli koju je Joseph Ruffalo nanio Alexandri. Neoprostivo je to što joj je učinio i bila sam slomljena kad mi je sve otkrila u rujnu 2007. u ordinaciji našeg obiteljskog liječnika u Londonu. Odmah sam zatražila razvod od gospodina Ruffala. Jednako sam shrvana potpuno lažnim optužbama protiv mene i njezine bake", reagirala je Patricija Gucci za New York Times.

Joseph Ruffalo preko svojih je odvjetnika također kategorički odbacio sve optužbe i kazao da su oduvijek bili zabrinuti za Alexandrino mentalno zdravlje.

Iako brend Gucci već 27 godina nije u vlasništvu obitelji, Patricia je lani ponovno ušla u modni biznis te pokrenula liniju ručno rađene prtljage Aviteur.