Sedmorica farmera nastavljaju svoju avanturu u 'Ljubav je na selu', najstariji među njima dobio najviše pisama

Nakon što je Anita okupila sve farmere i ispitala njihova očekivanja, konačno je stiglo vrijeme da im obznani koliko su pisma dobili te tko nastavlja svoje ljubavno putovanje. Prvi na redu je bio najstariji farmer sezone, 72-godišnji Zlatko koji uzbuđenje nije krio, a Anita mu je pružila svežnjić od čak 9 pisama i poručila kako prolazi dalje.

„To sve?! Ne mogu vjerovati. Oduševljen sam“, emotivno je poručio i odmah ih odlučio pročitati. Idući je kod Anite stigao Slovenac Sandi, a ona je odmah provjerila koliko mu brzo kuca srce. Sandi je dobio samo dva pisma i ne prolazi dalje. „Ostao sam bez teksta, ja koji uvijek pričam. Ali sad ne mogu pričati, jako me pogodilo“; iskren je bio Sandi. „Očekivao sam da će proći... Ma, žene su izbirljive“, komentirali su i ostali iznenađeno.

Idući je na red stigao nestrpljivi Toni. „Spreman sam za novu ljubav. Mislim da moje dijete zaslužuje, kao, prvo da imam ja nekoga pored sebe, a vjerujem da sam i ja zaslužio da neka osoba ide sa mnom kroz život“, poručio je. Za Tonija je stigao dovoljan broj pisama da ide dalje, a i on je odmah otvorio omotnice: „Nadao sam se, imao sam osjećaj. Znak mi je to da vrijedim, da se nekome sviđam“. Pjevušeći, kraj Anite stigao je i Istrijan Ivo: „Koliko god dobijem pisama, meni je dobro! Mislim da sam dobio jedno pismo. To je moja intuicija.“ Ivu su dočekala četiri pisma i ide dalje, no ostao je prilično rezerviran. Ipak je poručio: „Totalno ću bit opušten. Jedva čekam upoznati i vidjeti te djevojke. Nadam se i volio bih da ovdje nađem ljubav svog života“. Najmlađi farmer Mate hodao je sljedeći prema Aniti, obećavši da neće biti razočaran ako ne prođe dalje. „Premekana je osoba, mora pokazati malo više muškosti“, komentirao je Željko svog kolegu. Anita je otvorila svoju škrinjicu, no u njoj nije bilo dovoljno da Mate prođe dalje.

„Volio bih da sam išao do kraja, no tako je, kako je. Uvijek se nadaš boljemu. Volio bih da mi se javi neka cura s kojom bih otišao na kavu da popričamo o svemu, vidimo možemo li imati nešto“, poručio je držeći svoja dva pisma. Idući je na red stigao Manuel, priznavši Aniti da se odnedavno čuje i dopisuje s jednom djevojkom te neće biti jako tužan ako ne prođe dalje. A upravo se to i dogodilo, samo jedno pismo značilo je da je putovanju u showu kraj. Optimistični Željko je bio spreman za svoju ''presudu'': „Takav sam, avanturist... Volim plesati, volim se družiti, zavodim žene plesom, komunikacijom, humorom“.

FOTO RTL-ov show 'Ljubav je na selu'

Anita je iz kovčega izvadila podeblji svežnjić pisama, a Željko je to burno proslavio, a zatim se slomio i zaplakao. Odmah je odlučio otvoriti svoja pisma, a posebno ga je iznenadilo kad je vidio da mu je pisala Nevenka Bekavac. „Kume, svaka čast“, poručili su mu i ostali. Ponosni brko Ilija je idući došetao do Anite pa odmah upitao: „Hoće li biti išta?“ Anita mu je predala njegova pisma kojih je bilo dovoljno da nastavni natjecanje, a simpatični farmer poručio je kako se damama sigurno svidio zbog svoje iskrenosti i suza koje je pokazao pred kamerama. „Ako se mene pita, ako neku odaberem, ja ću s njom živjeti“, poručio je. Anita je idućeg kraj sebe pozvala Ivicu: „Uopće me nije bila frka, bio sam potpuno opušten“.

Opušteni Ivica dobio je dovoljan broj pisama pa obećao Aniti da će sve emocije pustiti tek kad upozna djevojke i dogodi se ljubav. Predzadnji je na red stigao Darko, priznavši da je jako uzbuđen. I on je dobio dovoljan broj pisama. „Ne idem kući, to mi je odmah srcu lakše“, kazao je kroz suze radosnice. Posljednji je svoju sudbinu doznao Vjekoslav. „Ne idem ovdje dok nešto ne nađem. Dosta mi je samoće, ljepše je udvoje!“ Vjeko je dobio nedovoljan broj pisama i postao četvrti farmer koji ne ide dalje, no unatoč tomu, bio je nestrpljiv otvoriti svoja pisma. „Malo me pogodilo što sam ispao, bit će u životu bolje“, kazao je farmer. „On stalno spominje tu svoju bivšu, eto sad ima šanse da mu se vrati“, podbo ga je Ilija. Farmeri koji su prošli dalje, dali su podršku ispalima, no neki nisu i dalje mogli sakriti emocije, pa je tako Sandi pred Anitom ponovno zaplakao. „Poraz je poraz i to me malo slomilo, uvijek ću vjerovati u ljubav“, zaključio je. Toni, Željko, Zlatko, Ilija, Ivica, Darko i Ivo dan su proveli uz bazen uživajući u dobrom raspoloženju i posljednjim trenucima mira prije dolaska njihovih kandidatkinja!

A što o farmerima misle dame i kako će izgledati njihov put do odredišta? 'Ljubav je na selu' na rasporedu je nedjeljom u 20.15 te ponedjeljkom i utorkom u 21.15 sati. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

