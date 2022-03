Sean Penn otkrio kakav je Zelenski: 'Bilo je jasno da sam bio u prisutnosti nečega…'

Glumac i redatelj Sean Penn (61) vratio se u SAD iz Ukrajine, gdje je snimao dokumentarac na početku ruske invazije. Penn je gostovao na CNN-u kod Andersona Coopera, kojem je govorio o stanju u Ukrajini ali i dojmovima o predsjedniku Zelenskom.

- Bilo je jasno da sam bio u prisutnosti nečega… To je bilo nešto novo za moderni svijet u smislu hrabrosti, dostojanstva i ljubavi. To je bio izvanredan trenutak. Način na koji je ujedinio tu zemlju. Bio sam impresioniran i dirnut njime i prestravljen za njega i za Ukrajinu - rekao je Penn.

"It was clear I was in the presence of something -- and again, I think reflective of so many Ukrainians -- that was new, that was new to the modern world in terms of courage and dignity" - @SeanPenn, actor and co-founder of @CoreResponse, on meeting Ukrainian President Zelensky. pic.twitter.com/AM6rRQmhl3