Sean Penn javio da je otišao iz Ukrajine: 'Pješačili smo kilometrima do granice'

Slavni glumac Sean Penn (61) javio se na Instagramu i otkrio je da je napustio Ukrajinu gdje je snimao konflikt. Penn je napisao kako su on i kolega pješačili kilometrima do granice s Poljskom.

''Dvojica kolega i ja pješačili smo kilometrima do granice s Poljskom nakon što smo ostavili automobil pokraj ceste. U gotovo svim automobilima, koje vidite na ovoj fotografiji, su jedino žene i djeca, većina bez ikakve prtljage, a automobil im je jedina vrijednost'', napisao je.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH