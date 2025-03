Sara Pukanić otkrila nam je sve detalje svojih zaruka u Japanu: 'Bila sam van sebe, uopće se ne sjećam što je govorio'

Kada smo krajem siječnja doznali da se zagrebačka fotografkinja Sara Pukanić zaručila i izrekla sudbonosno "da" glumcu Marku Kasalu - i to na drugom kraju svijeta, u dalekom Japanu - nismo mogli odoljeti da je ne zamolimo da s nama podijeli najzanimljivije trenutke svog boravka u ovoj inspirativnoj zemlji. Iako Sari ovo nije bio prvi posjet Japanu, nema sumnje da će joj upravo ovo putovanje ostati u najljepšem sjećanju cijeli život. Ovaj zaljubljeni par, koji je nakon tri godine veze i dvije godine zajedničkog života odlučio učvrstiti svoj odnos, čak je godinu dana planirao putovanje od petnaest dana kroz Tokio, Kyoto i ostale zanimljive dijelove ove prekrasne zemlje.

- Hvala vam na čestitkama! Iskreno, razgovarali smo o vjenčanju i oboje smo znali da smo jedno za drugo, ali nisam ni slutila da će se zaruke dogoditi baš na ovom putovanju. Na jednome mostiću odmarali smo se nakon dnevnog istraživanja Tokija. Marko je zamolio jednu gospođu iz Japana što je prolazila da nas fotografira zajedno i iduće što znam on je kleknuo. Bila sam potpuno van sebe da se više uopće niti ne sjećam što je točno govorio, ali bilo je jako lijepo, emotivno i romantično - govori nam presretna Sara, kojoj je ovo bio posebno lijep povratak u Japan nakon osam godina.

- Tokio smo istraživali u više navrata, obilazili razne četvrti, od užurbane Shibuye do tradicionalne Asakuse, otkrivali skrivene uličice i isprobavali nevjerojatnu hranu. Osim Tokija, proveli smo nekoliko dana u Kyotu, koji nas je oduševio svojom autentičnom atmosferom, hramovima i četvrti Gion, gdje smo čak vidjeli i gejše. Za Japan niti nekoliko mjeseci ne bi bilo dovoljno, jednostavno je nemoguće sve istražiti, previše sadržaja i predivne prirode. To je jedna od onih zemalja kojima se treba vraćati nekoliko puta u životu - prepričava 33-godišnjakinja koja je s dvije godine starijim zaručnikom doživjela jedinstvenu energiju i bogatu kulturu.

Kako bi iskoristili svaki trenutak, Sara i Marko detaljno su se pripremili za ovo putovanje. - Dva mjeseca prije puta započeli smo temeljito istraživanje. Lonely Planet vodič za Tokio bio nam je odličan početak, ali htjela sam se dodatno pripremiti kroz putopisne blogove, YouTube vlogove putnika koji su već bili tamo, proučavala preporuke na forumima i društvenim mrežama, a čak sam i na Google Mapsu istraživala lokacije kako bismo se što bolje snašli kad stignemo. Veliku pomoć pružila mi je i prijateljica koja je nedavno bila u Japanu - iz prve ruke mi je objasnila kako funkcionira javni prijevoz, kako se najlakše snaći u shinkansen (bullet) vlakovima te nam je dala preporuke za mjesta koja su nju posebno oduševila. Iako volimo biti spontani na putovanjima, za Japan smo znali da je nužno imati barem okviran plan, pogotovo jer su neke atrakcije i restorani rasprodani tjednima unaprijed. No, ostavili smo dovoljno prostora za improvizaciju, što se pokazalo kao savršen balans. Neki od najljepših trenutaka dogodili su se upravo onda kada smo slučajno zalutali u neku uličicu i otkrili nevjerojatne lokalne restorane, skrivene vrtove i autentične kutke grada.

Upitali smo Saru kakvi su Japanci u odnosu na Hrvate. - Japanci su izrazito ljubazni, pristojni i nevjerojatno susretljivi. Njihova kultura naglašava poštovanje i obazrivost prema drugima, što se vidi u svakodnevnom ponašanju - od tišine u javnom prijevozu do besprijekorne usluge u restoranima i trgovinama. Uvijek su spremni pomoći, čak i kada ne govore engleski, što smo osjetili nekoliko puta kad su nam lokalci pokušavali objasniti put ili nas usmjeriti u pravom smjeru. U odnosu na Hrvate, razlika je ponajviše u stupnju formalnosti - oni su suzdržaniji u izražavanju emocija i rijetko će pokazati frustraciju ili ljutnju u javnosti. Također, pravila i red jako su važni u njihovom društvu, dok smo mi ipak opušteniji i fleksibilniji u svakodnevnim situacijama. Što se neugodnosti tiče, nismo doživjeli ništa značajno, no zbog kulturnih razlika može se dogoditi da se osjećate pomalo izgubljeno ili da nehotice prekršite neko pravilo. Na primjer, korištenje telefona u vlaku ili hodanje dok jedete nisu društveno prihvatljivi, što je nešto na što se treba naviknuti. No, općenito, iskustvo s Japancima bilo je iznimno pozitivno i ostavili su na nas snažan dojam svojom ljubaznošću i organiziranošću - odgovara sugovornica te otkriva jedno ugodno iznenađenje.

Foto: Večernji list, privatna arhiva

- Najveće iznenađenje u Japanu bile su cijene hrane. Nevjerojatno je koliko se kvalitetno može jesti za relativno malo novca. U velikom broju restorana dvoje ljudi može se pristojno najesti za oko 15 eura, što je u Europi, a posebno u Hrvatskoj, postalo gotovo nemoguće. Bilo da se radi o ramen restoranima, sushiju, donburiju... Hrana je pristupačna i iznimno kvalitetna. U usporedbi s Europom, Japan je trenutačno dosta povoljniji, pogotovo sada kada je jen pao, što je dodatni plus za putnike - ističe te u nastavku dodaje koje su sve atrakcije važne spomena.

- Toliko toga smo vidjeli da je teško sve nabrojati! Tokio je sam po sebi doživljaj - svaki kvart ima svoj karakter i atmosferu, pa smo svaki dan otkrivali nešto novo. Naravno, prošli smo kroz Shibuya Crossing, što je stvarno kaotično, ali zabavno iskustvo. Bili smo i u teamLab Planets, što je jedan od najluđih muzeja u kojima sam ikad bila - interaktivna umjetnost, svjetlosne instalacije, hodanje kroz vodu, sve izgleda kao da ste u nekoj drugoj dimenziji. Shinjuku nam je bio super za noćni život - posebno Golden Gai, gdje su u onim sićušnim barovima lokalci jako srdačni i uvijek voljni pričati s turistima. Harajuku je, naravno, bio nezaobilazan, pogotovo zbog puno odličnih dućana na koje možete naići tamo. Kyoto je bio potpuna suprotnost Tokiju - mirniji, tradicionalniji i baš autentičan. Fushimi Inari Taisha, s onim beskrajnim nizom crvenih torii vrata, nevjerojatno je mjesto, a posebno nas je impresionirao Kinkakuji (Golden Temple). Hram je obložen zlatnim listićima i izgleda nestvarno, pogotovo kad se reflektira na vodi - jedno od najljepših mjesta na kojima smo bili. Na putu nazad stali smo u Hakone, gdje smo se opustili u onsenu i uživali u pogledu na planinu Fuji - stvarno nešto što bih preporučila svima koji žele malo predaha od užurbanosti gradova.

Kada pomislimo na japanske specijalitete, mnogima rastu zazubice, a što su sve ovi zaljubljeni golupčići isprobali? - Probali smo stvarno puno različitih jela, ali jedno od najautentičnijih iskustava bilo je u Hakoneu, gdje smo odsjeli u ryokanu, tradicionalnom japanskom smještaju. Uz boravak su nam bili uključeni i večera i doručak u klasičnom japanskom stilu, što je bilo pravo gastronomsko iznenađenje. Večera je bila potpuno drugačija od onoga na što smo navikli - puno kuhanih jela, ribe, povrća i vrlo laganih okusa. Iskreno, ja više volim intenzivnije i začinjenije okuse, pa mi je sve bilo zanimljivo, ali ne nužno nešto što bih mogla jesti svaki dan. No, najveći šok bio mi je doručak - nisam očekivala da ću dobiti pečenu ribu! Kad sam to vidjela na tanjuru ujutro, malo sam se zbunila jer sam više tip za klasičan hotelski doručak - kroasane, jaja i čaj. No, bilo mi je zanimljivo doživjeti kako Japanci započinju dan. Osim toga, probali smo i sve klasične japanske specijalitete - ramen, sushi, yakitori, tonkatsu, okonomiyaki, a od slastica mochi i souffle palačinke. Hrana u Japanu je stvarno nevjerojatna i, bez obzira na to što mi doručak nije bio po guštu, uživali smo u svakom obroku - priča nam fotografkinja.

Foto: Večernji list, privatna arhiva

A za sve shoppingholičare Tokio je raj i pravi san snova! - Istina, stvarno možeš pronaći apsolutno sve što ti padne na pamet - od tehnoloških gadgeta i kozmetike do potpuno ludih suvenira. Jedan od najzabavnijih dućana u kojem smo završili bio je Don Quijote - ogromna trgovina na više katova, prepuna svega i svačega, po super cijenama. Mislim da smo unutra proveli sigurno sat vremena, samo razgledavajući i čudeći se stvarima za koje nismo ni znali da postoje. Najviše su me oduševili privjesci u obliku voća - izgledaju toliko realistično da su me potpuno osvojili. Prijateljicama sam kupila privjeske u obliku oguljene mandarine, jer su izgledali doslovno kao prave, a ja sada imam jagodu na ključevima. Što se tax-free kupovine tiče, stvarno je jednostavna i super organizirana. U većim trgovinama, posebno onima s odjećom, kozmetikom i elektronikom, možeš odmah na blagajni ostvariti povrat poreza, samo trebaš pokazati putovnicu. To stvarno olakšava shopping, pogotovo ako planiraš kupiti nešto skuplje - opisuje Sara.

Za kraj, pitali smo je bi li mogla zamisliti svoj život u Japanu.

- Na neko vrijeme - da, ali dugoročno ipak više naginjem životu u Zagrebu. Japan je fascinantan, nevjerojatno organiziran i pun prilika za otkrivanje novih stvari, ali mislim da bih se teško prilagodila njihovu načinu života. Ritam je jako brz, a i sama kultura je dosta drugačija - sve je strogo organizirano i pravila su važna u svakodnevnom životu, što je s jedne strane odlično, ali s druge može djelovati pomalo ograničavajuće. Definitivno bih voljela provesti nekoliko mjeseci tamo, jer je svaka regija potpuno drugačija i ima toliko toga za istražiti, ali Zagreb mi je ipak dom - ovdje mi više odgovara način života, opuštenija atmosfera i, naravno, blizina obitelji i prijatelja.

