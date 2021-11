Sanela iz 'Braka na prvu' iznenadila promjenama na Instagramu: S profila su nestale fotke s Jasminom i Ernom!

Iako mnogi očekuju da se drama kandidata odvija samo u showu, čini se da se preselila i u stvarni život. Naime, kandidatkinja Sanela, koja je u emisiji otkrila da je u vezi s Edinom od priznanja je puno promijenila na svom Instagram profilu. Gdje su prije bile fotografije njenog 'muža' Jasmina, s kojim eksperiment nije uspio, ponajviše zato što je kazao kako je ona žena na zalasku života u 39. godini, ali i Erne, s kojoj je u 'braku' bio Edin, sada su samo slike njene nove ljubavi.

Mnogi su se začudili kada je Sanela objavila fotku s Ernom, svojom suparnicom, no ta fotka je brzo nestala, piše 24sata.

Sanela je sada objavila nekoliko romantičnih fotografija. Na jednoj od njih muška je i ženska ruka, te su na kažiprstima ispisana slova koja kada se spoje čine riječ ljubav. Nije poznato jesu li to njihove ruke ili je slika jednostavno skinuta s interneta kao inspiracija.

Na Sanelinom profilu nalazi se i fotka ruža u vazi, jedne crvene u jedne bijele, ali i fotografija psa i mačke koji spavaju zajedno- Najnovija fotka koja je objavljena je ona s Edinom te ispod nje u hashtagovima piše samo ljubav.

Podsjetimo, odnos para iz 'Braka na prvu' ponovno je zaintrigirao gledatelje koji se ne libe javno izreći svoje mišljenje na društvenim mrežama. "Mentalni sklop četrnaestogodišnje curice koja se zaljubila u pjevača na TV-u", komentirao je jedan od gledatelja, "Neće dugo potrajati.... Bar mjesec dana ak ne i manje", nadovezao se drugi.

Ipak, ovog puta bilo je i onih koji vjeruju da se između Sanele i Edina doista rodila prava ljubav. "Nekome je trn u oku ljubav i nečija sreća. Ne znam zašto su ljudi takvi da se ne mogu iskreno obradovati nečijoj sreći.... Ja podržavam Sanelu i Edina jer su od početka dobili od svojih "partnera" iz šoua osobe koje ih nisu ni cijenile ni poštivale, a divni su i zaslužuju nekog boljeg. I sad kad su se našli i lijepo im je, ovdje su komentari loši, a zašto, jel to pravi brak, pa su nekog prevarili??? Rekli su svojim parovima da su se našli s nekim drugim, bili iskreni i to je to, idu za svojom srećom. Zašto je to po vama pogrešno otići od nekog tko te omalovažava i podcjenjuje, a pri tom ti nije pravi partner, nego si spojen s njim zbog koncepta emisije i otići se spojiti s nekim tko je za tebe idealan i tko te vidi drugim očima?", komentirala je jedna gledateljica koja je za svoj komentar dobila više od 20 lajkova. S njom se složilo i nekoliko drugih komentatora. "Zašto su gledaoci tako skeptični. Vrijeme će pokazati je li to bio samo eksperiment ili prava ljubav. Do tada, sa udaljenosti lijepo gledati zaljubljene ljude na TV. Prava telenovela i zato pratim ovaj show, a ne serije jer je život veća drama, nego scenarij u telenovelama", glasi jedan od komentara.

