Sanela i Edin vraćaju se u eksperiment kao novi par: 'Ovo sad što imam je za do kraja života!'

Iako je mnogima bilo šokantno njihovo priznanje, pogotovo njihovim partnerima Erni i Jasminu, Sanela i Edin jednostavno više nisu mogli skrivati svoje osjećaje i simpatije pa su parovi napustili eksperiment. Međutim, upravo taj novi ljubavni par koji se pronašao u showu odlučio je porazgovarati s ekspertima o njihovoj vezi, a Edina je mučilo jedno glavno pitanje: "Zašto nas dvoje nismo spojeni u ovom eksperimentu?"

-Uzimali smo u obzir njihove preferencije i želje, ne samo kompatibilnost i podudarnost karaktera. Oni su sad u fazi ružičastih naočala, još uvijek vide samo pozitivno jedno u drugome i nisu došli do faze različitosti, a kamo li tek do faze stabilnosti- pojasnila je spisateljica i stručnjakinja za muško-ženske odnose Sanela Kovačević Nelly, dok je profesor psihologije i Boris Blažinić zaključio: "Oni su oboje skupljali frustracije i prepoznali su da bi jedan drugome mogli biti dileri dobih osjećaja."

Stručni tim imao je jasne argumente oko toga zašto ih nisu prvotno spojili te su naposlijetku dopustili paru da prožive sve ono što čeka i ostale supružnike do kraja sezone. - Složili smo se da ostanu u eksperimentu jer se i njihova ljubav dogodila unutar eksperimenta. A ljubav nema pravila i bilo bi šteta da ih izgubimo kao par- istaknula je doktorica i magistra psihoterapije Iva Stasiow.

Tako su se Sanela i Edin uselili u njihov zajednički stan gdje se napokon mogu opustiti i uživati u romantičnim trenucima koji su pred njima. -Ovo doživiš jednom u životu, znači ovo što sad imam je za do kraja života!- ushićen je Edin, a Sanela se jednako osjeća: "Nikad u životu mi se ovo nije dogodilo. Leptirići su prisutni 0-24".

Foto: RTL

S druge strane, najmlađi par u showu Ivona i Kristijan nikako ne mogu pronaći zajednički jezik te su u njihovom odnosu stalno prisutna međusobna podbadanja i nepotrebne rasprave. Par se družio s Andreom i Milsavom te Anom i Marinkom na karaoke večeri, a onda je Kiki priznao da bi volio djevojku poput – Andeee! -Ona ima X faktor, to se vidi u njezinim očima i mogao bih o svemu razgovarati s njom. Andrea ima neke kvalitete koje ja tražim kod žene- priznao je Kiki, a njihova prisnost na karaokama nije se baš svidjela Mislavu, no on ipak vjeruje u svoju ženu i njihov brak.

I dok Anu muči brzi kraj eksperimenta i povratak u realnost te njezino putovanje u Ameriku, Gordana i Bernard popravljaju svoj odnos i izgleda da su se oboje u potpunosti opustili.

U kojem će se smjeru razvijati odnosi te kako će se Sanela i Edin snaći u zajedničkom životu – pogledajte u srijedu u 21.15 sati na RTL-u!

