Sandra Perković pokazala zavidnu liniju u bikiniju, pratitelji je zasuli komplimentima: 'Ideš! Ovo je wow'

Naša proslavljena atletičarka Sandra Perković (31) trenutno uživa na zasluženom odmoru. Predah od jeseni u Zagrebu potražila je u toplijim krajevima, a pratiteljima se na Instagramu javila fotografijom na kojoj u kupaćem kostimu pozira na pješčanoj plaži.

- Dosadan utorak - napisala je Perković u opisu fotografije koja je oduševila njezine brojne pratitelje. Ispod objave odmah su se počeli nizati komplimenti.

"Ideshhh 🔥", komentirala je Blanka Vlašić, "Queen 😍🔥 wow!!!!!❤️", nadovezala se Ana Radišić. "Je ti teško😜.

Uživaj, zaslužila si!", poručio joj je PR stručnjak Davor Grgin.

Komplimente nisu štedjeli ni ostali. "Ula laaa 🔥🔥gasi internet", "Divnaaa", "Ljepotica iz Hrvatske", nizali su se komentari.

Iako nije otkrila s kime odmara mnogi su uvjereni da joj društvo pravi dugogodišnji dečko i trener Edis Elkasević od kojeg se ne odvaja. Sandra i Edis upoznali su se 2012. godine, a prije nego što je postao njezin trener i sam je bio uspješan sportaš- bacač kugle. - Svi se pitaju tko je to misteriozni trener, 'čovjek iz sjene', čovjek kojem dugujem sve zasluge. Koji ima znanja, strpljenja, želje i motiva da iz dana u dan budemo sve bolji. To je on, moj trener i životni partner Edis Elkasević. Naša ljubav zaključana je visoko, visoko, da ju sve nesreće i nevolje zaobiđu i da ju samo Anđeli čuvari mogu čuvati- napisala je ispod jedne objave atletičarka.

- To što mi je trener i životni partner je dvosjekli mač, ja sam s njim od 0 do 24, ali on je sa mnom u dobru i u zlu. Zna što radimo na treningu, nema izvlačenja. Uđe u moju kožu, zna kad sam neraspoložena, to su velike prednosti kad imaš osobu kojoj vjeruješ- otkrila je svojedobno Sandra.



Foto: Instagram screenshot

