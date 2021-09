Sandra je prva kuhala u novoj sezoni, a gosti su komentirali da je krumpir bio bljutav, desert nije bio dosta sladak....

Domaćica Sandra Matijević iz Dugopolja svojom je večerom otvorila 14. sezonu 'Večere za 5 na selu', a sudeći po komentarima natjecatelja – gledatelje čeka jedan zanimljiv tjedan u Splitu i okolici. Počela je nova sezona RTL-ova zabavnog kulinarskog showa, a prvi se tjedan kuha u Dalmaciji. Tako je u ponedjeljak navečer prva ovotjedna domaćica Sandra ugostila svoje protukandidate Dunju Topšić Bašić, Vjeru Albertu Rismondo, Mariju Tadić i Jakova Marendića. Uz malu dozu treme, vesela i komunikativna ekipa se okupila u Dugopolju i bolje upoznala uz čašicu domaćeg Sandrinog aperitiva, a onda je na red došlo predjelo – palenta s lukom, pancetom, pršutom i sirom. „Predjelo je na oko bilo lijepo, ali zapravo malo prejednostavno. To je meni samo feta sira, fetica pršuta, malo pancete i malo pure, ništa specijalno…“ komentirao je Jakov, dok Marija nije imala nikakve zamjerke, a Vjeri se svidjelo ponuđeno:

„Okus predjela mi je bio odličan! Odlična kombinacija, zadovoljna sam!“ Za glavno jelo domaćica je ponudila janjetinu sa složencem od krumpira te pire od graška, a najviše primjedbi išlo je na neslani prilog. „Janjetina je bila odlična, ali krumpir bljutav, neslan… Šteta, dobra ideja, ali loša izvedba“, rekao je Jakov, dok je Marija opet mislila sve najbolje o ponuđenom: „Meni je bilo super! Janjetina je bila super, grašak i krumpir, ma sve odlično!“ Šećer na kraju je bio desert – biskvit s kremom od vanilije i bademima, koji je lijepo legao Mariji i Vjeri, dok nije odgovarao Dunji i Jakovu. Dunji nije bio dovoljno sladak, dok je Jakovu bio „prežut“! Unatoč različitim komentarima na hranu, iznenađenje večeri je sve oduševilo, baš kao i opuštena atmosfera koja je vladala tijekom večere, no jedno Dunji nije bilo po volji: „Atmosfera je mogla biti puno bolja za prvi dan, mislim da smo se mogli malo bolje upoznati da su nam gospođa Marija i Jakov to dopustili.“ Marija je Sandrinu večeru ocijenila čistom desetkom:

„Svaka čast gospođi, spremila je sve bez ikakve zamjerke, skidam joj kapu do poda!“ Vjera joj je također dala desetku jer su joj sva jela bila odlična, baš kao i domaćica. Jakov je Sandri zamjerio neslani prilog i običan desert pa ju je ocijenio osmicom, dok je Dunja dala ocjenu 7: „Nije me sve to pretjerano dojmilo i kolač je bio premalo sladak.“ Tako je Sandra za prvu ovosezonsku večeru zaradila ukupno 35 boda, a što će sutra skuhati Vjera i kakvi će biti komentari na njezina jela – pogledajte u utorak u 20.15 sati na RTL-u!

