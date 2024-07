Sandra Bagarić sa suprugom obilježila poseban dan: 'Usrećuje nas punih 16 godina....'

Operna diva Sandra Bagarić (50) svaki slobodni trenutak između nastupa koristi za druženje s obitelji. Posljednjih mjeseci češće nego inače viđamo je sa suprugom, glazbenikom Darkom Dimitrovićem (60). Ovaj skladni par dolazi iz iste branše pa nerijetko spajaju ugodno s korisnim, a najnoviji povod za slavlje pronašli su u proslavi rođendana njihovog psa Čupka.

Lijepa Sandra na svom je Instagram profilu objavila zajedničku fotografiju na kojoj pozira u društvu Darka i Čupka u prekrasnom ambijentu s pogledom na more i otoke. - Naš Čupko. Usrećuje nas punih 16 godina - napisala je Bagarić u opisu slike te priložila emotikne u obliku slavljeničke torte i srca. Na taj način pjevačica je posvetila objavu svom četveronožnom ljubimcu, inače mješancu japanskog čina i pekinezera, koji zauzima posebno mjesto u srcima supruga i nje.

Objava je izazvala reakcije raznježenih pratitelja, koji su u komentarima ostavljali zaljubljene emotikone i pseće šapice. Na Sandrinoj vremenskoj crti mogu se pronaći mnoge fotografije na kojima je glavna zvijezda upravo Čupko, a koliko joj znači pokazala je za Novu godinu koju je proslavila stavljanjem njegove slike.

Podsjetimo, supružnici su nedavno proslavili 27. godišnjicu braka. Tim povodom Bagarić se oglasila putem profila na Instagramu, gdje često objavljuje događaje iz privatnog života. Sandra se u slavljeničkom videu pojavljuje u društvu Darka. Ona pjeva dok njezin suprug na klaviru svira pjesmu "Ja ljubim", a u opisu objave pjevačica je, uz predivnu ljubavnu čestitku, objasnila zašto su se odlučili baš za ovu numeru: "Ja ljubim, ova pjesma je priča moga života, moja životna filozofija… I ovom pjesmom mi slavimo na današnji dan godišnjicu našeg braka. Neka nam život i dalje bude pjesma… I da, sretan svima dan glazbe! Ljubite i budite ljubljeni", napisala je pjevačica i glumica.

Ljubavna priča Sandre i Darka započela je gotovo filmski. Naime, Darko je bio Sandrin profesor i predavač za vrijeme studiranja na zagrebačkoj Glazbenoj akademiji, pri čemu se dogodila ljubav na prvi pogled. Ono što svi uvijek ističu jest i činjenica da je Sandra njega zaprosila.

- Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao, ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Nije mi dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana! - otkrio je Dimitrović jednom prilikom. Odnos su 1997. godine okrunili vjenčanjem, a iz braka imaju dvojicu sinova, Lovru i Marka.

Bagarić se iz rodne Zenice za vrijeme rata s roditeljima preselila u Zagreb gdje je upisala akademiju, a tada nije znala da će je tamo, osim životnog poziva, dočekati i ljubav njezina života: – Došla sam u Zagreb 1992., ugledala čovjeka na Muzičkoj akademiji u sobi broj 13, volim broj 13, i rekla: "Ovom čovjeku ću roditi djecu", a ta djeca sad imaju 22 godine i 18, ostalo je povijest – ispričala je za In Magazin prošle godine.

