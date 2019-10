San mnogih žena! Zavodnik iz Esmeralde danas ima 53 godine i izgleda nevjerojatno

Jesús García en Porque El Amor Manda ❤️ #fernandocolunga #ferfercolunga #colungateam #teamcolunga #colungueras #bellobello #superstar #superdirector #perfectman #peam #jesusgarcia

A post shared by Fernando Colunga (@ferfercolunga) on Oct 8, 2019 at 9:07am PDT