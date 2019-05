Evo kako je Samuel L. Jackson proveo nedjeljno popodne u Zagrebu

Holivudski glumac Samuel L. Jackson (70) odlučio je posjetiti zagrebački Muzej suvremene umjetnosti u nedjelju popodne tijekom pauze od snimanja.

Jučer tijekom dana objavio je fotografiju kojom je s danom zakašnjenja obilježio 'Star Wars' dan, odnosno 4. svibanj (May The Forth parafraziran od May The Force izreke u filmu), a uskoro je osvanula fotka iz Muzeja koji se na svom službenom profilu pohvalio da je glumac prošetao hodnicima kulturne ustanove.

- Samuel L. Jackson u šetnji - rekli su na Instagramu MSU-ovci.

Filmska ekipa je već nekoliko tjedana u Hrvatskoj, a nakon Istre snimali su u Rijeci . Trenutno snimanje u Zagrebu odvija se na potezu od Muzeja Mimare, Ulice Izidra Kršnjavog te Savske ceste, a uskoro će se snimati i scena u jednom od ZET-ovih tramvaja.

Pogledajte kako holivudske zvijezde s osmijehom šetaju Zagrebom.