Samo su rijetki u ovom gospodinu prepoznali jednog od najpoznatijih glumaca

Samo su rijetki ljudi koji su jučer putovali s aerodroma JFK u New Yorku u ovom mršavom i starijem gospodinu prepoznali jednog od najpoznatijih glumaca današnjice, Irca Liama Neesona.

Glumac koji je 1994. nominiran za nagradu Oscar u filmu "Schindlerova lista", a ljubiteljima serijala "Zvjezdani ratovi" omiljen je u ulozi Jedi mastera Qui-Gon Jinna, prije 11 godina postao je pravi akcijski junak zahvaljujući filmu "96 sati" i njegovim nastavcima.

Neeson i dalje snima filmove, pa smo ga tako ove godine mogli vidjeti u filmu "Ljudi u crnom: globalna prijetnja", no rijetke su prigode da ga se može vidjeti u javnosti. Podsjetimo, došao je na stup srama u veljači ove godine, kada je dao intervju za Independent, u kojem je kazao kako je prije nekoliko godina hodao ulicom "tražeći nekog crnog gada da ga ubije", nakon što mu je rođakinja silovana.

– To je bilo užasno, užasno. Sad kad se sjetim da sam to radio… užasno. I nisam to prije nikome priznao, a sad to govorim novinarima. Bože sačuvaj. Iz toga sam naučio lekciju jer sam samoga sebe na kraju upitao: "Pa što to radiš?" Razumijem potrebu za osvetom, no ona samo vodi k novoj osveti, više ubijanja i još više ubijanja - kazao je tada Neeson, no svejedno je dobio kritike javnosti.