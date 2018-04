Sabotiraju li Nikolina i Otto svoj tim?

Prošli tjedan Nikolina i Otto dobili su imunitet u showu "Tri,dva,jedan - kuhaj!", ali su prepustili poziciju vođe tima – Vjekoslavu!

Priznali su da će u novom tjednu kuhati puno opuštenije, s obzirom da su spašeni od ispadanja. Međutim, nisu spominjali da će „puštati“ bodove drugima!

​„Danas radimo teleći kotlet, umak od vrganja , polpete od heljde i glaziranu mrkvu. Zadovoljni smo s receptom kojeg je šef Vjeko odabrao za nas. Kako šef odluči, tako onda mora biti…“, izjavit će Nikolina pred kamerama tijekom pripreme recepta kojeg je složio Tomislav Špiček. No, u sobi za izjave, Nikolina će promijeniti stav i Špičekov recept nazvati – dosadnim!

"Ma, dobit ćemo Josipa i Miroslava s ovim receptom. Baš kao što smo ih pobijedili u prijašnjim izazovima.“, izjavit će Otto, dok će Nikolina odmahnuti rukom i iznenaditi partnera pitanjem.

„A da im, možda, poklonimo današnju pobjedu? Mogli bi to, znaš… Davnih dana smo izjavili da su Josip i Miroslav nama konkurencija. Više to ne mislim. Ima puno boljih ljudi u showu. Nemam ništa protiv njih osobno, ali malo su mi naporni jer stalno žele biti u dvoboju s nama. Uvijek nađu način, izorganiziraju nekako da nas stave s njima u dvoboj.“, komentirat će Nikolina, dajući do znanja da bi danas mogli namjerno kuhati za osrednje ocjene.

„Nismo mi birali recept, tako se poklopilo. Tko god da nam je suparnik u drugom timu, mi nemamo problem s time – nikakvih! Nama je tako svejedno!“, otkrit će Josip i Miroslav koji će, kao i svaki put, kuhati najbolje što mogu jer bolji par iz duela će si upisati bodove u tablicu.

Tko će izvući deblji kraj, Nikolina i Otto ili Josip i Miroslav, gledatelji će doznati večeras u 21:15 sati, kada se na RTL-u prikazuje nova epizoda kulinarskog showa „Tri, dva, jedan – kuhaj!“.