Sa suzama u očima kandidati su odradili zadnji trening, a Marica i Dominik su se posvađali

Nakon što je Matej izborio finale ostali kandidati komentiraju što se dogodilo, a najviše je razočarana Marica, kojoj je ulaznica za finale izmaknula za dlaku.

S Antom i Petrom prokomentirala je i Dodino ponašanje za koje vjeruju da je djetinjasto te smatraju da nije dovoljno ozbiljno shvatio priliku koju je dobio. S nutricionisticom Martinom kandidati su prošli način na koji će ubuduće odlaziti u trgovinu, a upozorila ih je i na sve zamke kojima se služe trgovci kako bi prodali robu. Poslije razgovora s Martinom svi su kandidati, osim Dominika, komentirali stanje u kući, ali i Dodinu odsutnost. On je, pak, prokomentirao da mu je dosta ljudi s kojima živi, želi biti sam.

„Nakon izazova mi je rekao da sam plakala jer sam imala velika očekivanja, a moje suze nemaju veze s neulaskom u finale. Onda me još i zaustavio i rekao da kaj ja brijem, kako sam mogla pomisliti da bih mogla ući u finale. A Pero Ždero može. Ja sam mu na to rekla da di je on od mene i kako on misli da će ući u finale“, prepričala je Marica ekipi. Dominik je objasnio da nije tako mislio i da je Marica sve krivo shvatila, da ona zaslužuje finale više od ikoga.

Kandidate je pomalo iznenadilo što im je voditeljica Sanja došla u posjet, no brzo im je dala do znanja da ih je htjela na neki način pripremiti za život vani i upozoriti na to koliko stihijski način funkcioniranja može prouzročiti štete. Sanja im je objasnila i da se vrlo često ljudi vrate na staro jer se vode mišlju „sve ili ništa“, odnosno, nakon što jedan dan odustanu, odluče da je zapravo sve propalo i nastave s prejedanjem. Pred kandidatima je zadnji trening prije vaganja, na kojem će se saznati tko su finalisti, a trening vode oboje trenera, Maja i Edo, danas posebno emotivni.

„Trudila sam se dati im svu svoju ljudskost, biti im prijatelj i podrška. Bili smo kao mala obitelj“, kazala je Maja, koja je kandidate pokušala dodatno motivirati kako bi dali sve od sebe jer bi na posljednjem vaganju i gram mogao odlučivati o ulasku u finale.

Posljednju redovitu emisiju pete sezone „Života na vagi“ gledatelji mogu pratiti u petak u 20 sati dok je finale sezone na rasporedu u subotu u istom terminu!