RTL-ova novinarka: 'Saznala sam da sam trudna, ali i da imam rak'

Novinarka RTL-ovog Exkluziva, Tena Šnajder progovorila je o raku u trudnoći. Pokrenula je svoj YouTube kanal te će na njemu objavljivati videe o svojoj borbi.

U svom prvom videu pričala je o tome kako je otprilike istovremeno kad je saznala da je trudna, otkrila i da bolujem od Hodgkinovog limfoma, raka limfnih čvorova.

- Radim ovo jer sam kada sam saznala dijagnozu gledala puno videa na YouTube-u, doduše ne iz Hrvatske koji su mi pomogli - rekla je novinarka.

Tena je u videu pokazala da je trudna, te otkrila da je u petom mjesecu trudnoće. Rekla je da liječnici u Hrvatskoj nemaju puno iskustva s tim, a pogotovo ne s trudnicama koje imaju Hodgkinov limfom.

-Saznala sam da sam trudna u siječnju što me jako razveselilo i danas me veseli, nosim djevojčicu - rekla je Šnajder koja sebe na Instagramu opisuje kao veganku, aktivisticu za prava životinja i učiteljicu joge.

Novinarka je isto tako rekla kako nije imala nikakve simptome, samo je osjećala veliki umor i da ne može doći do zraka, no to je zanemarivala zato što je smatrala da su to simptomi trudnoće. Priznala je da je plakala iako je to trajalo samo dva dana. Tena nije dala da ju obuzme depresija već je počela pretraživati sve o svojoj bolesti na internetu, te je čak i stupila u kontakt s nekim ženama koje su u sličnoj situaciji.

Kaže da se osjeća relativno dobro no da, zbog steroida koje uzima kako se rak ne bi proširio, ima promjene raspoloženja. Tvrdi i da joj se već sad promijenio pogled na život, te je kad se osjeća dobro zahvalna na svemu u životu.

Planira i dalje uzimati propisane lijekove, paziti na trudnoću i priprema se za kemoterapiju. Otkrila je i da joj je najteže bilo upravo u onih tjedan dana kada nije imala potvrđenu dijagnozu i kada je živjela u neizvjesnosti.

Pogledajte Tenin prvi video: