Romina Knežić i Petar Pereža: Ružu ćemo čuvati u vitrini u našoj kolegij sobi da je svi mogu vidjeti

U kategoriji TV emisija godine Večernjakovu ružu sinoć je osvojio Dnevnik Nove TV, a nagradu su preuzeli Romina Knežić i Petar Pereža s kojima smo razgovarali nakon dodjeli i podijelili su s nama dojmove kako se osjećaju kao pobjednici ove prestižne kategorije.

Čestitke na osvojenoj Ruži!

Petar: Hvala najljepša nismo očekivali iznenađeni smo i nismo ni pripremili govor.

Konkurencija su vam između ostalog u ovoj kategoriji bili i RTL Direkt i serija Nestali, ali ipak vama je uspjelo osvojiti Ružu.

Petar: Sve je to za ljude, nakon 16 godina mora se dogoditi i neka Ruža, nagrade su uvijek dobrodošle ali najbolja nagrada nam dolaze svaki dan; a to je povjerenje naših gledatelja.



Protekla godina bila je teška, za sve a pogotovo za medije i novinare koji su morali izvještavati o brojnim lošim situacijama, kako je vama to izgledalo?

Romina: Izgledalo je jako stresno, prilagoditi se ovoj novoj situaciji biti u trenutku i reagirati pogotovo 22. ožujka i 29. prosinca nakon potresa bila su izazovna vremena, ali mi smo sve zadatke odradili profesionalno i na razini i mislim da su gledatelji to prepoznali.



Petre kad je vama bilo najstresnije?

Petar: Vidi se po broju mojih sijedih da je bilo stresno, dva potresa smo Romina i ja odradili, oboje su nas zadesili to se nikada ne zna šta će koga u smjeni zadesiti, ali eto nas su zadesili i potres u Zagrebu i u Petrinji i to su definitivno bili najstresniji trenuci. Sve ostalo uđe u radni staž i na sve možeš se naviknuti, ali taj trenutak iznenađenja je stresan.

Dnevnik Nove TV uvijek vodi računa o točnosti i pravovremenosti te istinosni informacija?

Romina: Rezultati gledanosti pokazuju veliko povjerenje naših gledatelja i obećajemo da ih nećemo iznevjeriti tu je i Večernjakova ruža nagrada koja je za nas dodatno gorivo da budemo još bliži čovjeku u ovim izazovnim i stresnim vremenima.

Imate li vi ideja za zabavnu emisiju u kojoj bismo vas mogli gledati ili ste vezani za informativu?

Romina: Za sada smo vezani samo za informativni program, ali nikad se ne zna.

Znam da Petar voli i zapjevati i zanima ga puno stvari?

Romina: Voli zapjevati ali i zaplesati.

Petar: Nitko sretniji od mene da možemo nakon svega ovoga napokon ljude zabaviti opuštenijim temama i da nam najveća briga bude gdje ćemo na ljetovanje i koliko će nam narasti plaće, a ne ovakve teme.

Ako dobro plešete mogli bismo vas gledati u "Plesu sa zvijezdama" koji ide na Novoj TV?

Petar: Nije to baš tako jednostavno, ali plešemo mi između naših najava u Dnevniku i zasada je to jedini ples koji ćete vidjeti.

Romina: Mi smo jedna vesela ekipa, ozbiljni smo pred kamerama, ali volimo se družiti i volimo pjesmu i volimo plesati.

Petra: Još kad bismo mogli plesati bez maski, to bi bilo super.

Gdje ćete držati Večernjakovu ružu?

Romina: U vitrini u našoj kolegij sobi da je svi mogu vidjeti.