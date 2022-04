Roker Miro osvojio je tri desetke, ali bilo je i prigovora: Meso je bilo previše krvavo, ne mogu to jesti

U srijedu navečer u showu 'Večera za 5 na selu' domaćin je bio poznati sisački bluzer i roker Miro Dimić koji se pokazao vrlo vještim u pripremi ukusnih jela. Simpatični Miro opušteno je dočekao svoje goste pa ih ponudio domaćim aperitivom, a svi su komentirali njegovu smirenost: „Kako se zove, takav i je – miran“, kazala je Slavica. Kad se ekipa smjestila za stol, domaćin je za predjelo ponudio pitu od sira i vrhnja uz koju je poslužio domaće suhomesnate proizvode.

„Ne volim domaći sir, pogotovo kad ne znam kakva je higijena. To kupujem samo od svoje susjede koja mi garantira kvalitetu“, komentirao je Ivan dok se Sandri, Slavici i Daliboru svidjelo predjelo: „Okus pite je bio fenomenalan!“ Za glavno jelo Miro je poslužio malo jače pečeni biftek s povrćem, no ipak nije uspio pogoditi svačiji ukus. „Biftek je trebao biti malo krvaviji i malo sočniji, ali sve je bilo super“, kazao je Dalibor dok je Sandri i Ivanu meso bilo previše krvavo: „Ne mogu to jesti, a ni kolegica Sandra.“ Za desert je domaćin servirao kolač zanimljivog imena Otrov torta, što je zapravo omiljena slastica u njegovoj obitelji pa oni često kažu da je „dobra kao otrov“.

Da je desert stvarno jako dobar, primijetilo se i po komentarima kandidata. „Desert je bio super, topio se u ustima“, pohvalio je Ivan, a Dalibor je rekao: „Čokoladna bomba je bila preobilna, ali odlična!“ Za kraj večere Miro je gostima pripremio glazbeno iznenađenje te je zajedno s kolegama zasvirao i razveselio ekipu. „Sve je bilo savršeno od početka do samog kraja“, priznala je Slavica pa domaćinu dala ocjenu 10, baš kao Sandra i Dalibor: „Čista desetka, bravo, vrhunski odrađeno!“ Niz od tri desetke prekinuo je Ivan sa sedmicom: „Zbog glavnog jela jer ne jedem biftek….“

Tako je Miro ukupno zaradio 37 bodova te je u vodstvu i dalje Ivan s 38 bodova. Sutra kuha Slavica, a može li ona osvojiti koji bod više, doznat će se u četvrtak u 'Večeri za 5 na selu' od 20.15 sati na RTL-u!

