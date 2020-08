Rogoznica je tajio aferu a Alex je slao seksi poruke: 'Ispunio bih ti svaku poru užitkom'

Isplivali su novi detalji o odnosu Borisa Rogoznice (31) i pet godina starije glazbenice Alex Ognjene. Kako piše 24 sata, njihovo dopisivanje i tajno nalaženje trajalo je godinama. U porukama je bilo i eksplicitnog sadržaja, a premda je Rogoznica tvdio kako je baš ne poznaje, vidljivo je da je na snimkama on.

- Bit će dvostruko više strasti ako sad dođeš. Nikad, ali baš nikad nećeš zaboraviti tu ludu noć. Ispunio bih ti svaku poru užitkom, poljubio svaki komadić tvoga tijela... - pisalo je u jednoj poruci koju joj je slao u tri ujutro, no ona ga je odbila.

Rogoznica je izgleda Alex pisao i o svom braku, te prepričavao kad bi se posvađao ili pomirio sa suprugom Doris, a onda bi se prebacio na laskanje.

- Ti si zgodna i jako izazovna. Muškarac u meni silno želi uživati u tebi. Ali to nije ono što bi me napunilo i usrećilo dugoročno. Zbilja osjećam da si, osim tog seksepila, mnogo više. Da možeš dati podršku, prijateljstvo i ljubav - napisao joj je Rogoznica.

Ona je njemu slala i slike svog tijela i zavodila ga. On ju je znatiželjno ispitivao ima li u svojoj kolekciji seksi igračke i može li ga naučiti kako se rabe. Premda je Rogoznica molio da izbriše sve poruke, ona ih je sve sačuvala i pokazala, pišu 24 sata.

- Opreza radi, nemoj mi prvu poruku kad šalješ poslati neku... Znaš. Da ne budem u neugodnoj situaciji - napisao joj je u jednoj poruci.

Podsjetimo, Alex Ognjena je pjevačica koja je dosad izdala nekoliko singlova. Prije pet godina sudjelovala je u showu Farma, a prije tri godine, baš u vrijeme dok je izmjenjivala poruke s Rogoznicom, predstavila se i kao domina, te je govorila kako ima muške robove, među kojima su i neki poznati političari i menadžeri. Za život je zarađivala radeći i kao tatoo majstorica. S Rogoznicom je, rekla je, imala aferu od 2016. pa sve do kraja prošle godine. Osim što su svakodnevno izmjenjivali poruke, često su se i nalazili kod njega u stanu...