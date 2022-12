Roditelji su mu zbog rata pobjegli iz BiH, a on je sa samo 20 godina postao nogometaš koji vrijedi 20 milijuna eura

Nastavim li ovako, u A reprezentaciji vidim se za dvije godine! Pa tada ćete biti tek 20-godišnjak? – Da, cilj mi je napredovati što brže i što prije dosegnuti A reprezentaciju. To je san svakoga igrača, pa i moj, i svaki dan radim na tome da budem bolji i da što prije ostvarim svojoj san – kazao je Luka Sučić našem novinaru Tomislavu Dasoviću u intervjuu krajem 2020. godine i u manje od dvije godine ostvario svoj san.

Dvadesetogodišnji nogometaš Red Bull Salzburga našao se na popisu Dalićevih odabranika za Svjetsko prvenstvo u Kataru i trenutno je najmlađi hrvatski reprezentativac.

Još dok je igrao za mlađu reprezentaciju mnogi su, uključujući i izbornika Joea Šimunića, tvrdili da se radi o najnadarenijem hrvatskom veznom igraču novije ere i budućem A reprezentativcu, a svoj nedosanjani san Sučić je ostavio s nepunih 20 godina.

- Oduvijek sam htio igrati za Hrvatsku. Austrija je pritiskala non-stop, ali nisu imali šanse - sa smiješkom je poručio Luka nakon poziva u reprezentaciju Hrvatske.

Iako je rođen u austrijskom Linzu 8. rujna 2002., a njegov otac Željko i majka Branislava su iz BiH, svoju budućnost oduvijek je vidio samo u hrvatskom dresu. – Roditelji su mi za vrijeme rata izbjegli iz Bugojna i doselili se u Linz. Tu sam rođen 8. rujna 2002. godine. Počeo sam igrati u lokalnim klubovima Alkovenu i Edelweissu, a od 13. godine član sam Red Bull Salzburga – kazao je Sučić koji je s 13. godina iz Linza preselio u Salzburg i život u roditeljskom domu zamijenio životom u klupskom internatu. Život mu se svodio na treninge, školske obveze i dužnosti u internatu.

Foto: EXPA/ JFK

– Skauti Red Bulla uočili su me na nekim pionirskim turnirima. Željeli su me potom vidjeti i u utakmici koju je moj klub igrao protiv njih. Odigrali smo 2:2, ja sam zabio gol i asistirao i nakon toga su mi rekli da bi me željeli vidjeti u svojim redovima - prisjetio se Luka svojih početaka, a otkrio je i neke od svojih nogometnih karakteristika.

- Visok sam 185 cm, igram veznog igrača, najčešće na poziciji ‘osmice’, ljevak sam, mogu puno trčati, što je u Red Bullu najvažnije, jer igramo presing. Puno sam pogodaka postigao iz slobodnih udaraca - istaknuo je Sučić.

Kada je riječ o nogometnim uzorima, za Luku postoji samo jedan uzor, njegov proslavljeni imenjak i odnedavno kolega iz reprezentacije. - Uzor mi je samo jedan, Luka Modrić. Nisam ga nikada vidio uživo, baš bih ga volio upoznati. Čak nisam još nikada uživo gledao utakmicu hrvatske reprezentacije - govorio je skromno Sučić potkraj 2020. ne sluteći da će se njegovi snovi u manje od dvije godine ostvariti. - Nekad san, danas stvarnost - napisao je Sučić uz fotografiju sa svojim idolom Lukom Modrićem koju je objavio na svom Instagramu u listopadu prošle godine.

Otkrio je i da je u više navrata stizala ponuda od austrijskog saveza da zaigra za njihovu reprezentaciju, no Sučić je oduvijek maštao o tome da igra za Hrvatsku.

– Austrija mi je dala sve i ja sam joj na tome zahvalan, ali ja sam Hrvat i moje srce kuca za Hrvatsku - govorio je Sučić, jedan od rijetkih hrvatskih reprezentativaca koji nije proizašao iz Dinama ili Hajduka, već iz sjajne škole Salzburga.

– Vani navijam samo za Barcelonu, a u Hrvatskoj za Hajduk. To zbog ćaće koji je veliki hajdukovac - ispričao je Luka, jedan od najskupljih hrvatskih nogometaša. Trenutačno prema Transfermarktu vrijedi 20 milijuna eura, a cijena mu neprestano raste. Baš kao i zanimanje pripadnica nježnijeg spola za ovog talentiranog, ali i oku ugodnog nogometaša.

– Nemam djevojku, slobodan sam, uživam u nogometu - otkrio je nedavno Luka kojem želimo da mu i u ljubavi uskoro krene baš kao i na nogometnom terenu.

