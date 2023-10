Riva napustila Brankovu farmu, a Rade izbacio Suzanu: 'Takva je, kakva je! Dvolična osoba'

Na početku novog dana u emisiji 'Ljubav je na selu' Amra je na red pozvala Radu jer i dalje ne osjeća da je kraljica na njegovu imanju. ''Ako mi nešto obećaš, to moraš i ispuniti'', poručila mu je. ''Ma nema ona pojma o životu'', Rade se u svom stilu pokušao izvući. Radine dame same su se odlučile zabaviti i opustiti na plaži, no Rade im se nakon nekog vremena odlučio pridružiti i podsjetiti ih kako im je i ovo more – baš on omogućio. Miroslav je dame uveo u svoju kuću kako bi se konačno smjestile, a Dragana i Jasmina postale su cimerice, a posebno ih je oduševila činjenica da je vatrogasac.

A na Brankovoj farmi novi šok – zbog obiteljske situacije Riva je nenadano morala napustiti imanje. ''Bit će mi jako žao. To je jedna prekrasna žena koja ima srce, dušu, osjećaj'', poručio je farmer, a njezin je odlazak posebice pogodio Smilju koja je i zaplakala.

Anita je stigla u posjet Anti i njegovim curama, koje su joj priznale kako o svom farmeru ne znaju gotovo ništa jer im se još nije otvorio.

''Mislim da je to njemu tako svejedno'', poručila je Lena, poručivši da je već spakirala svoje kofere jer misli da će je farmer prvu izbaciti. Anita ih je razveselila činjenicom da su ovaj put pošteđene izbacivanja te da će im dati još malo vremena da se povežu s Antom. Ipak, Anita je odlučila i nasamo porazgovarati s farmerom, a on joj je priznao svašta. ''Počela me hvatati lagana nervozica... Od Lene. Uvijek njezina mora biti zadnja, uleti u rečenicu, glasno priča'', požalio se pa dodao kako ima kandidatkinju za prvo izbacivanje.

Nakon što ju je provozao na svom motoru, Ruža i Mijo prvi su put dobili priliku nasamo porazgovarati. Ruži se nije baš svidjelo što je Mijo vrlo otvorenog duha i voli avanture. ''Treba mu žena koja će ga malo smiriti'', smatrala je, ''Ako mene izabere, ja ću ga dovesti u red. Nije cijeli život samo party i motor''. Ljubica je prvu večer na Stjepanovoj farmi odlučila izvaditi svoj visak koji uvijek nosi sa sobom u novi prostor kako bi provjerila tok podzemnih voda i energije, što je Bahru, Blanku i Ranku iznenadilo, a pomalo i uplašilo.

Vesna je za kraj dana imala poseban plan – noćno kupanje, koje je vrlo brzo prešlo u škakljivu igru istine i izazova. ''Htjela je Ivanovu pažnju'', zaključila je Tihana.

Radoslav je svojim damama pokazao još malo prirodnih ljepota svoga kraja, no sve to bila je samo predigra za izbacivanje. Ireni i Ines je još jednom predbacio da ne čiste dovoljno, što su one s nevjericom negirale. ''Imamo sve dokaze da čistimo tu kuću svaki dan'', Ines je potvrdila. ''Jesi li se zaljubila u mene na prvi pogled?'' pitao je Rade Amru, a ona je negirala.

Na svom etno selu odlučio je prvu ostaviti Amru, no ona mu je poručila: ''Ako moja kolegica Suzana ode, idem i ja. Zapela mi je za srce''.

VEZANI ČLANCI:

''Je li to ultimatum? Meni, Radoslavu Biskupoviću, nitko nikada nije davao uvjete... Bilo ti široko polje'', poručio joj je. Rade je odlučio da farmu napušta upravo Suzana, koja mu je od srca zahvalila, no Amra ipak za njom nije pošla! ''Takva je kakva je, dvolična osoba, Jedno priča, drugo radi'', poručio je. Irena je zbog Suzanina odlaska i zaplakala, a Rade je bio uvjeren da su to lažne suze.

Ante se spremio za utakmicu Hajduka, a curama je obznanio kako na nju ide sam, iako se Klara sredila za izlazak s njim.

''Ja ću se svaku večer za Antu srediti jer mi je namjera da me bilo kako ima u dobrom sjećanju'', Klara je kazala.

''Gola, ne gola, Hajduk mi je ispred svega i to je to'', poručio je farmer.

Ruža i Mijo vratili su se s vožnje, a ostale dame, na čelu s Brankicom, nestrpljivo su ih čekale. Brankica je odmah tražila poljubac, a farmer joj je udovoljio. Kata je zadovoljno trljala ruke i poručila kako joj je drago što i Brankica konačno ima konkurenciju, no nije propustila priliku da i ona poljubi Miju. ''Dat ću priliku i Ruži da se pokaže, da je upoznam'', poručio je farmer. Ivan se i dalje privikavao na svoje četiri dame, no jednu će ipak uskoro morati izbaciti. Među njegovim damama i dalje je vladala prilična napetost, a Samanta i Tihana svaki su slobodan trenutak koristile za međusobno vrijeđanje. ''Žena je plića od lokve'', komentirala je i Gabi Tihanu.A koga će Ivan odabrati za odlazak kući, gledatelji će doznati već sutra od 21.15 sati na RTL-u, u novoj epizodi 'Ljubav je na selu'.

VIDEO Anđa Marić otkrila da je imala 19 godina mlađeg ljubavnika