Rihanna predstavila liniju donjeg rublja, a show je ukrala trudnica

Enter the World of Savage X Fenty FW 18 当下最强的WOMENPOWER赐予在座各位! 蕾哈娜Rihanna执掌的内衣品牌Savage X Fenty 2018秋冬系列大秀今天在纽约时装周上落下帷幕。这是一场非比寻常的秀,说起来倒更像是一场神秘莫测的民俗祭祀活动,各种不同形态,年龄的模特参与其中,在这座花园里发生的一切都是那么的吊人胃口。Gigi Hadid ,Bella Hadid 两姐妹花,大着肚子快要临产的Slick Woods, 超模Joan Smalls,JazzellZanaughtti,Duckie Thot实力助阵。而主角RiRi最后头裹着面纱出来谢幕的那一刻,试问,多少人此刻想跪在她面前!#savagexfenty #rihanna #slickwoods

