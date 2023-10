Rezultat jednog 'plavca' iskočio! Izgubio je gotovo pet kilograma

Anđeli sve teže pada odvojenost od obitelji, ali joj pomažu pisma njezinih bližnjih i prijateljica koja su joj napisali prije ulaska u show.

„Ostali kandidati dosta negativno komentiraju neke stvari. Čim oni krenu pričati da bi išli kući, napustili bi sve, odmah bih i ja“, iskreno je rekla. Nina je komentirala kako je i ona željela ići kući, ali zahvaljujući razgovoru s Mirnom, posložila je stvari u glavi.

„Danas sam jača nego ikad dosad“, zaključila je i dodala da su svi u timu puno bolje jer su pobijedili u izazovu.

Prije posljednjeg treninga kandidati su imali još jedno natjecanje - blic test, a nagrada je bila kilogram prednosti na vaganju. Bila su dva kruga testa - u prvom je krugu ispred kandidata bilo šest zdravih namirnica, a u drugom krugu šest namirnica koje nemaju u kući, ali su ih sigurno nekad probali. Svaka pogođena namirnica nosila je jedan bod, a kandidati su morali pogađati s povezom na očima.

Od zdravih namirnica bio im je ponuđen eritrit, koji nikome nije bilo lako pogoditi, primjerice, Mislav Šepić je čak mislio da je bila riječ o soli! Druga namirnica bile su goji bobice, što nitko nije pogodio. Sljedeća je bila koraba u čemu također nisu briljirali, a Jure se najviše čudio samom imenu tog povrća. Ječam, ananas i kefir svakako su bolje prošli od prethodnih namirnica.

U drugoj rundi počeli su s colom, a začuđujuće je bilo što je većini to bilo teško pogoditi dok je Kruno pogodio o čemu je riječ čim je pomirisao to gazirano piće! S kroketom isto nije bilo previše sreće, hrenovku su uglavnom pogodili, ali ćevap nisu! Kečap su svi lakše pogodili, kao i tiramisu.

Naposljetku je plavi tim osvojio 59 bodova, a crveni 63 boda! „Jako smo zadovoljni. Ne mogu reći da nam to nužno donosi prednost, ali barem smanjuje razliku“, rekla je Ljube. „Za ćevap!“ šalio se Edo. „Prednost se istopila, ali ne gledamo na taj minus dva prednosti, idemo stisnuti jako s treningom i što bude bit će“, zaključio je Jure.

Kandidati su odrađivali posljednji trening prije vaganja i svi su se jako trudili. Irena je malo posustala jer je imala osjećaj da uopće ne napreduje, ali kad joj je Mirna stavila ruksak s osam kilograma na leđa, koliko je dosad izgubila, osjetila je kolika je to promjena.

Ozlijeđeni Mislav Vlašić radio je po posebnom programu, no Edo smatra da se i tako dobro gubi kilograme. „Da nije bilo Ede da me motivira, ne bih to uspio napraviti, treba mi taj poticaj“, rekao je.

Nekima nije bilo dobro na treningu zbog malo nezdrave hrane koju su jeli u izazovu, pa im je Mirna još jednom naglasila kako im takva hrana može stvarati probleme u svakodnevnom životu. Nakon treninga crveni su otišli još malo hodati, a sutradan je počelo još jedno vaganje. „Mislim da je iza svih neprospavana noć jer slijedi prvo izbacivanje“, rekao je Edo. Ispod žute linije naći će se tri najlošija rezultata, a gubitnički tim odlučit će o tome tko neće nastaviti svoj put u 'Životu na vagi'.

Irena je pohvalila svoj tim kako joj daje snagu kad god padne. Čvrsto je odlučila da se više neće vratiti na staru prehranu i da će stalno hodati. Sama se popela na vagu, što su svi pohvalili! Prošli je put imala 162 kilograma, sad je skinula 3,4 kilograma, što je 2,1% tjelesne mase.

Marie je objasnila kako neće više pričati tko joj fali jer bi se mogla rasplakati, a to nikako nije željela. Na posljednjem vaganju imala je 113,4 kilograma, ovaj put izgubila je 2,5 kilograma, što je 2,2% tjelesne mase.

Nina je pričala kako se promijenila nabolje, bila je zahvalna Mirni što ju je potaknula na drukčije razmišljanje i sad jedva čeka treninge. Rekla je kako je dobila nadimak Divokoza, koji su joj dali Jure i Martin jer ne postoji teren koji ne može svladati. Prošli put imala je 127,1 kilogram, sada je izgubila 3,3 kilograma, što je 2,6% tjelesne mase.

Dajana je prošli put bila jako nezadovoljna svojim rezultatom i da nije bilo Jurine „ruke spasa“, napustila bi show, no rekla je kako sad zna da je svaki minus na vagi - dobar minus! Prošli put imala je 169,6 kilograma, sad je izgubila 3,9 kilograma, što je 2,3% tjelesne mase.

Martin je otkrio da se posljednjih dana dobro osjeća i da mu sve odgovara - i prehrana i treninzi. Prošli put imao je 154,1 kilogram, sad je izgubio 3,6 kilograma, što je 2,3% tjelesne mase.

Peru je mučilo koljeno i ta ozljeda otprije, ali može sve trenirati, što je Mirna pohvalila. Posljednji put imao je 168,2 kilograma, a izgubio je 3,8 kilograma, što je 2,3% tjelesne mase.

Jure je komentirao kako se sad u kući svi slažu i da su odnosi među njima dobri. Prošli put imao je 136,4 kilograma, sada je izgubio 3,4 kilograma, što je 2,5% tjelesne mase.

Kruni su treninzi i dalje jako teški, a Mirna smatra da još ne daje sve od sebe. Na posljednjem vaganju imao je 193,7 kilograma, sad je izgubio sjajnih 4,9 kilograma, što je 2,5% tjelesne mase.

Na posljednjem vaganju plavci su imali 1224,5 kilograma, izgubili su 28,8 kilograma, što je 2,4% tjelesne mase. Rezultati plavog tima bili su prilično izjednačeni, najlošije imaju Dajana, Martin, Marie, Pero i Irena.