Renata Sopek o novoj karijeri :'Ljudi iz poslovnog svijeta cijene način na koji pristupam obvezama'

Voditeljica Renata Sopek godinama je slovila za jednu od najatraktivnijih Hrvatica. Nakon što je na jednom izboru pomela konkurenciju i otišla kući s laskavom titulom Renata se probila i u medijski svijet i godinama bila prepoznatljivo lice RTL televizije. Više od 20 godina provela je radeći kao televizijska voditeljica, no u zadnje vrijeme više je nemamo prilike tako često vidjeti u medijima. Svestrana Zagrepčanka napravila je zaokret u karijeri pa tako već godinu dana uspješno plovi PR vodama. Uoči njezine prve godišnjice rada u odnosima s javnošću s Renatom smo razgovarali o novom poslu, projektima na kojima trenutno radi, angažmanu na Bernaysu gdje predaje studentima, a otkrila nam je i koja joj je neostvarena želja kada su u pitanju televizijski projekti.

Prije godinu dana napravili ste profesionalni iskorak i nakon 20 godina na televiziji zaposlili se u jednoj od najjačih PR agencija u Hrvatskoj. Kako trenutno izgledaju vaši dani?

Dani u Millenium promociji su dinamični od samog početka. Puno je projekata i novih klijenata.. Raditi s puno različitih klijenata uvijek je izazov, ali posao je zanimljiv i uvijek se otvaraju nove mogućnosti za učenje i kreativno izražavanje, što osobno jako volim.

Jeste li se lako priviknuli na drugačiji tempo rada? Što vam je predstavljalo najveći izazov?

Godinama radim u okruženju koje je često i stresno, a tempo je "žestok" na što sam naviknuta. Tu nije bilo iznenađenja. Budući da sam prije uvijek obaveze i snimanja prilagođavala sebi, to je bio mali izazov. Sad imam određeno radno vrijeme i prilagođavam se dinamici i obavezama tima s kojim surađujem, kao i procesima u agenciji.

Kakvi vas projekti najviše privlače i koliko vam je na novom radnom mjestu pomoglo iskustvo u medijima?

Kontakti i dobri odnosi s medijima su u ovom poslu sve. Mediji su me godinama pratili, a čine to i dalje jer voditeljske gaže i dalje aktivno određujem. Upravo zato, kao i do sada, puno, kvalitetno i kontinuirano komuniciram s medijima. Sad doduše u nekoj drugoj ulozi, ali suradnja se nastavlja na obostrano zadovoljstvo. Privlače me projekti koji iziskuju aktivnosti na terenu, organizaciju medijskih aktivnosti, kreativno osmišljavanje koncepata za klijente i njihova realizacija… Zanimljiva mi je i osobna uključenost kao predstavnika ili ambasadora projekata jer me ljudi i dalje percipiraju kao osobu koja je prisutna u medijskom prostoru te kao promotora zdravih životnih navika i sporta, pa poruku koju projekt ima mogu i sama prenijeti. Upravo je sve navedeno, objedinjeno u projektu kojeg rado izdvajam. Riječ je o "Zagreb Advent Run" utrci, najpoznatijoj kostimiranoj adventskoj utrci za cijelu obitelj koja će ove godine proslaviti 6. rođendan. Naime, 12. prosinca s početkom u 12 h, ljubitelji trčanja i svi ostali željni dobrog druženja imat će priliku otrčati svoj ZAR. Prijave ćemo uskoro otvoriti, a već sada po komentarima na Facebooku utrke vidimo da su ljudi željni dobre atmosfere i druženja. Također, tu je i projekt "Aktivna Hrvatska!“. Uskoro kreće deseta sezona najuspješnijeg i najdugovječnijeg sportsko-edukativnog projekta u Hrvatskoj, a ja sam voditelj i ambasador projekta.

I sami ste spomenuli ovogodišnji Zagreb Advent Run. Što sve trkače očekuje ove godine? Hoćete li im se i vi pridružiti na startnoj liniji?

Tako je, pripreme su u tijeku jer je to veliki projekt, a prosinac je blizu. Svi se iznimno vesele Zagreb Advent Runu jer je, kao što sam već i rekla, riječ o projektu koji potiče sportsku aktivnost i zdrav život. U utrci nerijetko sudjeluju cijele obitelji, projekt je zabavan i odvija se u (po mnogima) najljepšem periodu godine. Za naše trkače pripremamo mnoga iznenađenja. Sudionici ove najveselije utrke u adventskom ozračju trče, druže se i imaju priliku učiniti nešto dobro budući da utrka ima i humanitarni aspekt. Ne smijem još sve otkriti, ali uveli smo i dodatne aktivacije za naše trkače pa je ZAR bio i na ovogodišnjem Weekend Media Festivalu u Rovinju. Trkači su imali priliku odraditi trkački trening po samom centru staroga Rovinja pod simpatičnim nazivom #HangoveRun i doživjeti ga na potpuno drukčiji način. Cijelu priču smo "pojačali" i pokrenuli kampanju #onostomepokrece koja je usmjerena na osobni wellbeing, razgovore i otkrivanje pozitivnih stvari koje nas pokreću u životu jer svatko ima svoj kotačić sreće... A kao i svake godine, utrka ima i humanitarni aspekt, ove godine naš partner je Udruga žena oboljelih i liječenih od raka „Nismo same“.

Naravno da ću i sama trčati. (smijeh)

Trenutno vodite brigu o brojnim klijentima. Koje su, prema vama, najvažnije osobine koje svaki PR-ovac mora imati?

Radimo u timovima tako da s kolegama dogovaram aktivnosti i tu smo uvijek jedni za druge. Niz je znanja i vještina koje dobar PR-ovac mora imati, ali naglasila bih prvenstveno komunikacijske sposobnosti, visoku razinu pismenosti, sposobnost prilagodbe zahtjevima različitih klijenata te kvalitetne odnose s medijima uz koje bih povezala vjerodostojnost i iskrenost. Klijenti uvijek moraju znati da smo tu za njih i da im zajedničkim timskim radom možemo isporučiti što god im zatreba – od kreativnih koncepata, povećanja vidljivosti željenih projekata u medijima, održavanja dobre korporativne reputacije, event menadžmenta do usluga koje pružamo putem društvenih mreža.

Je li vam prepoznatljivost koju ste stekli radeći u medijima sada olakotna ili možda otegotna okolnost? Jeste li se susreli s nekim predrasudama zbog kojih ste se morali više dokazivati?

Nisam se susrela s predrasudama (u slučaju da postoje, to sve govori o onima koji ih imaju). Činjenica da netko ulaže u sebe i svoje obrazovanje te ima razne sfere interesa i želi raditi, normalnim ljudima bi trebalo biti nešto pozitivno. Profesionalno pristupam poslu, godinama se krećem u poslovnim krugovima i svi cijene način na koji pristupam obavezama.

Uz rad u agenciji predajete i na jednom privatnom zagrebačkom visokom učilištu. U kojoj mjeri vam je akademsko obrazovanje pomoglo da se suočite s novim izazovima koje pred vas stavljaju odnosi s javnošću?

Na Edward Bernays University Collegeu predajem u ulozi asistenta Tehnike javnog nastupa i Menadžment manifestacija. To je ono u čemu sam kao "kod kuće" i što stvarno volim. Na Bernaysu sam i sama studirala pet godina i tada mi je bio odličan pristup koji iziskuje puno interakcije sa studentima te to i sama prakticiram. Zanimljivo im je slušati o situacijama u kojima sam se znala zateći tijekom 20 godina rada na televiziji i učiti na konkretnim primjerima kako poboljšati kvalitetu javnog nastupa.

Kako je raditi sa studentima? Kako reagiraju kad vas vide s obzirom na to da ste sve do nedavno s njima dijelili studentske klupe?

Prijateljskim pristupom uz predavanja o onome što je moja profesija, vjerujem da se postiže vjerodostojnost i izgrađuje povjerenje kojim vas studenti nagrade, i u konačnici kvalitetna suradnja. Budući da sam ja bila u prvoj generaciji studenata koji su studirali na Bernaysu te već odavno završili fakultet, a "malo" sam i starija od generacija koje sada studiraju, sa studentima kojima predajem nisam se susretala tijekom studiranja.

Imate li u planu dalje nastaviti akademsko obrazovanje?

Želja postoji, konkretnih planova još nema, a obaveza i posla je previše tako da ću to poglavlje morati ostaviti otvorenim još neko vrijeme.

Nedostaju li vam svjetla reflektora? Je li televizijska karijera definitivno iza vas ili postoji mogućnost da vas jednog dana ponovno vidimo na ekranu? Kakva bi vas emisija mogla 'nagovoriti' na povratak?

Ne mogu reći da mi nedostaju. I dalje su tu voditeljske gaže, eventi... Jedan posao koji je na entu potenciju, zamijenila sam drugim... Uvijek za sve postoji mogućnost, u slučaju da se stvari poklope i da se pojavi projekt koji bi mi bio zanimljiv. Iako sam radila emisije zabavnog, magazinskog i sportskog sadržaja, i to volim, neostvarena želja mi je putovati svijetom i snimati reality putopisne emisije.

