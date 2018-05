Rekordni broj tvitova o kraljevskom vjenčanju, a najviše se podijelila ova fotografija

Korisnici interneta objavili su više od šest milijuna tvitova u subotu o vjenčanju princa Harryja i bivše američke glumice Meghan Markle, puno više nego o vjenčanju Williama i Kate, po tvrtki Visibrain.

Između petka u ponoć i jednog sata u noći sa subote na nedjelju, objavljeno je 6.604.498 tvitova u svijetu o tom događaju, od kojih je 5,2 milijuna imalo hashtag #RoyalWedding, istaknula je specijalizirana tvrtka.

U istom razdoblju 29. travnja 2011., na dan vjenčanja starijeg Harryjeva brata princa Williama s Kate Middleton, korisnici su objavili 1.821.669 tvitova, dodaje tvrtka.

Najviše podijeljen tvit (@LucySempey, gotovo 105.000 ponovljen) prikazuje fotografiju mlade Meghan ispred Buckinghamske palače pored njezine fotografije s vjenčanja: "Jednog dana imate 15 godina i pozirate ispred Buckinghamske palače a 22 godine kasnije udajete se za princa. Nadrealno".

One day you’re 15 and posing outside Buckingham palace and 22 years later you’re marrying the Prince.



Unreal. #RoyalWedding pic.twitter.com/XCQvJAEXNw