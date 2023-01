Regé-Jean Page proglašen je najljepšim muškarcem na svijetu, a šuškalo se i da će biti novi Bond

Glumac Regé-Jean Page (34) prije nekoliko dana proglašen je najljepšim muškarcem na svijetu i to prema drevnim znanstvenim istraživanjima. Naime, za glumca je utvrđeno da se 93,65 posto podudara s grčkim zlatnim omjerom ljepote Phi, kojim se mjeri fizičko savršenstvo. Do ove spoznaje došao je britanski estetski kirurg dr. Julian De Silva koji je za istraživanje koristio najnoviju tehniku računalnog mapiranja.

- Ove potpuno nove tehnike računalnog mapiranja omogućuju nam da riješimo neke od najvećih misterija o tome što čovjeka čini fizički lijepim, a tehnologija je korisna i pri planiranju operacija pacijenata - rekao je.

Naime, prema zlatnom omjeru mjere se duljina i širina nečijeg lica, a pretpostavka je da, što su omjeri lica ili tijela bliži broju 1.618 (Phi), to je čovjek ljepši. Zatim se mjeri dužina od linije kose na čelu do mjesta između očiju, kao i od mjesta između očiju i dna nosa i od dna nosa do dna brade. Osoba se smatra lijepom ako su brojevi jednaki. Zatim se pozornost posvećuje simetriji i proporcijama lica. Kako bi se netko smatrao lijepim prema zlatnom omjeru, duljina uha mora biti jednaka duljini nosa, a širina oka mora biti jednaka udaljenosti između očiju.

- On ima klasično lijepo lice i prekrasne smeđe oči. Njegove savršeno oblikovane usne također su dobile visoku ocjenu, a jedina niža ocjena koju je dobio bila je širina i duljina nosa – otkrio je estetski kirurg.

Inače, britanskog glumca mnogi su zapazili zbog uloge vojvode Simona Basseta u popularnoj Netflixovoj seriji Bridgerton. U seriji glumi naočitog vojvodu koji je vječni neženja, a potom zbog pravila društva tog vremena je prisiljen oženiti se. U svoju suprugu se kasnije i zaljubljuje, a serija prati članove obitelji Bridgerton. Vojvoda se tako ženi najstarijom sestrom u obitelji. Naočiti glumac mnogima je zapeo za oko i zbog scene seksa koja je prikazana tijekom serije.

Ubrzo nakon te uloge počeo se spominjati kao favorit za ulogu Jamesa Bonda.

- Ako ste Britanac i radite dobro, tada ljudi počinju govoriti tu riječ na B - rekao je on kratko na šuškanja o tome da bi mogao zamijeniti Daniela Craiga. Na Instagramu ga danas prati 6.5 milijuna ljudi, a 2023. godine gledatelji će ga moći gledati u najavljivanom hitu Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, a od uloge vojvode, koja ga je proslavila, se oprostio uoči druge sezone.

Inače, glumac je u dugogodišnjoj vezi s Emily Brown, a njih dvoje zajedno su kupili kuću 2020. godine. U javnosti su zajedno prvi put viđeni u veljači 2022. godine.

Dodajmo i da Pagea na popisu najljepših muškaraca u stopu prate glumci Chris Hemsworth i Michael B. Jordan, a na četvrtom mjestu nalazi se glazbenik Harry Styles.

