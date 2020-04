Realistični ljubić koji ruši mit o ljubavi na prvi pogled

On, ona i njihova ljubavna priča. To je ukratko radnja serije koja stiže iz HBO produkcije u Španjolskoj, a nosi naziv “Ljubav za sladokusce”. Iako romantične drame uglavnom nose breme predrasuda i raznih stereotipa, ponajprije zbog mora klišeiziranih američkih romantičnih filmova koji se štancaju u Hollywoodu, “Ljubav za sladokusce” dobar je odabir za one koji još nisu digli ruke od te tematike. Štoviše, jako dobar odabir koji će ljubiteljima romansi pokazati da se i dalje može pogledati kvalitetna, drugačija i zanimljiva romantična drama. Radnja prati nju i njega i uopće nije važno kako se oni zovu jer je zapravo riječ o prototipovima žene i muškarca u tridesetim godinama koji iza sebe imaju niz propalih i neuspješnih veza. I dok se u “tim godinama” već očekuju brak i djeca, oni se pitaju zašto nisu do sada uspjeli naći nekoga za sebe i trebaju li možda odustati.

Spoj uglavnom nelagodan

Ona je urednica i publicistica, on uspješni matematičar, a zajednička im je ljubav prema hrani. Upravo ih zbog toga spaja aplikacija za ljubitelje hrane putem koje dogovaraju prvi spoj. I to nije nimalo idiličan spoj poput onih u američkim ljubićima u kojima se dvoje ljudi pogleda i iste sekunde zaključe da će provesti život zajedno. Ne, on i ona izlaze na realan prvi spoj, onakav kako on obično izgleda. Vode razgovor koji je većinom nelagodan i može u svakom trenutku otići u krivom smjeru dok protagonisti pokušavaju sakriti razočaranje svojim ljubavnim životom i želju da se u tom trenutku nalaze bilo gdje drugdje.

Međusobna upadanja u riječi, neugodne tišine, pogrešna pitanja, neispunjena očekivanja, ali ipak i međusobne simpatije, dobar smisao za humor i zajedničke teme.

Svaka epizoda jedan spoj

“Ljubav za sladokusce” ruši mit o ljubavi na prvi pogled i nekom magičnom kliku koji se treba dogoditi između dvoje ljudi te prikazuje njihovu konverzaciju realno i stvarno do te mjere da gledatelji imaju osjećaj kao da se radi o skrivenoj kameri koja snima dvoje stvarnih ljudi na početku veze, ili barem nečega za što se nadaju da bi kasnije mogla postati veza. Nju glumi Laia Costa, njega Guillermo Pfening, a baš kao i u svakoj vezi, ostaje neizvjesno do kraja koliko će potrajati njihova. U osmodijelnoj seriji svaka epizoda prikazuje jedan njihov susret koji je prožet zanimljivim dijalozima te fantastičnim kadrovima hrane. Serija snimana u Španjolskoj, Italiji, Francuskoj i Japanu uistinu jest za sladokusce jer se svaki njihov susret odvija se u nekom drugom restoranu te se osim o glavnim likovima priča o specijalitetima. Na početku svake epizode stoji napomena da je seriju skuhala Isabel Coixet, nagrađivana španjolska redateljica koja potpisuje režiju i scenarij svih osam polusatnih epizoda.