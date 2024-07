Razgovarali smo s vlasnikom kultne zagrebačke kavane otvorene prije 125 godina. Kavkaz je kultura življenja!

Kazališna kavana Kavkaz ima dugu i bogatu povijest koja je čini kulturnom oazom Zagreba. Smješten na atraktivnoj lokaciji, nasuprot Hrvatskog narodnog kazališta, Kavkaz je kroz desetljeća postao simbol intelektualnog i kulturnog života grada. Ova kavana je mjesto gdje su se okupljali mnogi umjetnici, pisci, glumci, glazbenici i intelektualci, te je ostavila neizbrisiv trag u kulturnom identitetu Zagreba. Jedan od najpoznatijih redovitih posjetitelja Kavkaza bio je Miroslav Krleža koji je tu često provodio vrijeme u razgovoru s kolegama piscima, umjetnicima i intelektualcima. Njegova prisutnost dodatno je pridonijela reputaciji Kavkaza kao intelektualnog središta Zagreba. Među redovitim posjetiteljima Kazališne kavane bili su i Antun Gustav Matoš, Tin Ujević, A. B. Šimić i mnogi drugi.

Kazališna kavana Kavkaz osnovana je 1899. godine i ubrzo je postala popularno okupljalište zagrebačke elite. Smješten na idealnoj lokaciji za privlačenje posjetitelja iz obližnjeg Hrvatskog narodnog kazališta, Muzičke akademije i drugih kulturnih institucija u blizini, jedna od ključnih karakteristika Kavkaza bila je njegova atmosfera, koja je poticala intelektualne rasprave i kreativnost. Interijer kavane bio je uređen s ukusom i elegancijom, stvarajući ugodan ambijent za posjetitelje. Uređenje je uključivalo drvene panele, starinske lustere i udobne stolice, što je stvaralo osjećaj povijesne važnosti i sofisticiranosti. Unatoč promjenama u društvu i kulturi kroz desetljeća, Kavkaz je uspio zadržati svoj kulturni status. Kavana je preživjela različite političke režime, ekonomske krize i društvene promjene, ali je uvijek ostala mjesto okupljanja za ljubitelje kulture i umjetnosti. Njena sposobnost prilagođavanja i očuvanja tradicije ključna je za njezin dugovječni uspjeh.

Osim kulturnog značaja, Kavkaz je njegovao i gastronomski ugled. Kavana je nudila širok izbor kava, čajeva, kolača i drugih delicija, što je dodatno privlačilo posjetitelje. U Kavkazu su se mogle probati specijalitete inspirirane austrougarskom kuhinjom, što je bilo u skladu s povijesnom i kulturnom baštinom Zagreba. Kazališna kavana Kavkaz i dalje zadržava svoj šarm i privlačnost. Unatoč modernizaciji i promjenama u načinu života, ostaje mjesto gdje se mogu osjetiti duh prošlih vremena i bogata kulturna baština Zagreba. Kavana nastavlja privlačiti nove generacije umjetnika, intelektualaca i ljubitelja kulture, koji dolaze kako bi uživali u jedinstvenom ambijentu i bogatom kulturnom naslijeđu.

Tomislav Rajić u vođenju kultne zagrebačke kavane ima veliku podršku i pomoć svoje kćerke Mije Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- I danas novouređena kultna zagrebačka kavana Kavkaz u samom centru grada nudi ukusna jela pripremljena od vrhunskih sastojaka - kaže za Večernji list vlasnik Kavkaza, Tomislav Rajić. - Kao kavana, Kavkaz je oduvijek bio kultno mjesto okupljanja brojnih umjetnika, stoga svojim gostima želimo osigurati i ponudu različitih jela. Ujutro bogata ponuda doručka/bruncha; ukusnih jela za ručak i večeru, kave, vrhunska vina, kokteli i sve to u srcu grada Zagreba - ističe Tomislav.

Kaže i kako u aktualnoj ponudi svatko može pronaći nešto za sebe, a jela se pripremaju od svježih namirnica. Ponuda je osmišljena kao "teatar okusa" koji naznačava raznolike gastronomske užitke. Za doručak/brunch se u Kazališnoj kavani nude, između ostalog, svjetski klasici poput eggs benedict, omleta, kajgane, ali i neka suvremenija jela kao što su acai bowl, domaća granola s jogurtom i medom i danas sveprisutni tost s avokadom.

Posjetitelji za ručak ili večeru mogu uživati u raznovrsnom meniju na kojem se nalaze juhe, predjela, glavna jela te deserti. Klasična bistra goveđa juha gostima će pružiti savršenu okrepu, dok će im krem juha od rajčice s feta sirom, pestom od bosiljka i domaćim krutonima pružiti osvježavajući dašak ljeta. Među predjelima naći će se domaća plata Kavkaz, tartarski biftek i selekcije sireva, a mnoga glavna jela nose i maštovite nazive kao što su štrukli Glembay, falafel Turandot, tagliatelle bolognese, carbonare s pancetom crne slavonske svinje, rižota s biftekom Nabucco, patka Ljubav i zloba ili biftek Don Carlo. - Svakako treba izdvojiti dva jela, a to su Club Sandwich Fulir i filet lososa, a oba su među najtraženijim jelima. Od deserta nudimo kroasan Carmen, štrudlu od jabuke s kremom od vanilije Sissi, Ferrero, slatku čašu Giselle, tiramisu Traviata, čokoladni tanjur Kolajna, panna cotta. Odnedavno je u ponudi hrvatski klasik kremšnita, koju je chef kuhinje interpretirao na suvremeni način tako da se dekonstruirano servira u elegantnoj čaši - govori Tomislav Rajić.

Iako se činilo da je Kavkaz otkrio sve svoje čari, ovaj jedinstveni prostor iznova oduševljava te gostima nudi vrlo zanimljive novitete koji šire njegovu atraktivnu ponudu. Najnovije otkriće kavane je novouređeni multifunkcionalan prostor nazvan Piano bar, prema glavnoj zvijezdi prostora, izloženom klaviru spremnom za stvaranje najljepših nota. Osim toga, prostor krasi unikatan dizajn koji spaja autentične ciglene zidove s daškom modernog koje unose prepoznatljive žute stolice i ostali detalji. Ovaj odvojen kutak Kavkaza savršene je veličine za proslavu posebnih prilika poput rođendana, svadbi, poslovnih događanja, prezentacija, kulturnih događanja i sl. Osim već poznatog Kavkazovog jelovnika, za privatne evente moguće je izraditi personaliziranu ponudu elegantnog i ukusnog finger fooda. No, tu nije kraj iznenađenjima koje nam sprema Kavkaz, a jedno vrlo zanimljivo čeka nas odmah nakon ljeta kada se službeno otvara još jedan novi, inspirativan i upečatljiv prostor nazvan Loggia. Radi se o manjem, ali vrhunsko opremljenom prostoru namijenjenom za manja, intimnija događanja na najvišoj razini.

Kazališna kavana Kavkaz ima i važnu turističku ulogu. Posjetitelji iz cijelog svijeta dolaze kako bi doživjeli autentičnu zagrebačku kavansku atmosferu i saznali više o bogatoj povijesti ovog mjesta. Kavana je često uključena u turističke rute i vodiče, što dodatno pridonosi njezinoj popularnosti i očuvanju njezine kulturne važnosti. Njena sposobnost da se prilagodi vremenu, a pritom zadrži svoju autentičnost i kulturnu vrijednost, čini je jednim od najvažnijih kulturnih središta u Zagrebu. Kavana Kavkaz nastavlja biti mjesto okupljanja za umjetnike, intelektualce i ljubitelje kulture, pružajući im prostor za razmjenu ideja, kreativnost i inspiraciju. Kremšnite.

Sastojci

Krema:

1 l mlijeka

8 žumanjaka

2 bjelanjka

235 g šećera

2 vanilin šećera

70 g brašna

sok od 1 limuna

korica od pola limuna

Šlag:

2 dcl vrhnja za šlag

1 vanilin šećer

Kora:

200 g lisnato tijesto

Bjelanjke miješati pet minuta ručnim ili samostojećim mikserom pa im dodati šećer i vanilin šećer te sve miješati još pet minuta. Nakon toga staviti na hlađenje.

U lonac uliti mlijeko i zakuhati, odvojiti jednu veću šeflju i miješati sa žumanjcima i koricom limuna dok smjesa ne postane pjenasta. U pjenaste žumanjke i mlijeko postupno dodavati brašno kroz sito da se ne pojave grudice i potom sve dobro umutiti. Smjesu dodati u mlijeko i uz stalno miješanje pjenjačom kuhati na srednje jakoj vatri 15 minuta. U slučaju da smjesa pri kuhanju postane pregusta, dodati pet jušnih žlica vode.

Nakon 15 minuta kuhanja smjesa će postati gusta i kremasta te je potom treba procijediti da ne bi bilo grudica. Ostaviti da se hladi 10 minuta i nakon toga pjenjačom umiješati prethodno pripremljene bjelanjke i šećer. Kada je to sve izmiješano, dodati sok od limuna i promiješati još jednom da se sve sjedini. Ostaviti da se hladi minimalno četiri sata. Lisnato tijesto ispeći na 180 stupnjeva s uključenim ventilatorom do zlatno žute boje i kad se ohladi trgati na komadiće. Šlag istući s vanilin šećerom do mekše konzistencije i ostaviti da se hladi do serviranja. Servirati u širokoj čaši na način da stavite prvo kremu pa šlag i onda lisnato koje prekrijete šećerom u prahu.

