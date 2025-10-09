Raste napetost i nove optužbe u 'Životu na vagi': 'Vidimo što se događa, i ona to radi već neko vrijeme'

Nakon napornog olimpijskog tjedna, večeras dolazi trenutak istine - vrijeme je da se na vagi pokaže tko se od kandidata najviše trudio, tko je bio dosljedan u treninzima i pridržavao se jelovnika koje im je propisala nutricionistica. Crveni tim je tijekom olimpijskog tjedna pokazao iznimnu snagu i upornost - osvojili su svih pet olimpijskih prstena i tako zaradili tri kilograma prednosti na vaganju. „Osjećam se dobro i mislim da ne moramo koristiti i rastuću prednost, ali s druge strane, opet me nešto kopka da mi mogla otići kući“, iskreno kaže Nena, a Zvone dodaje: „Radio sam više nego prošli tjedan i stvarno se nadam dobrom rezultatu, barem jednoj trojčici.“ Domagoj, kao i uvijek, ostaje smiren i racionalan: „Ja sam uvijek dobro, kako bude bit će. Ne opterećujem se ni s kilogramima ni s time koliko ću skinuti i kako će to biti - jednostavno stanem na vagu, vaga pokaže rezultat, i to je to.“

Trenerica Mirna zadovoljna je napretkom svih kandidata, ali primjećuje i znakove umora. „Već sad izgledaju poprilično tanano - visi im odjeća, lica su poprimila nove konture, zaista se vidi trud i rad svih ovih devet ciklusa.“ Plavi tim, koji je u olimpijskom tjednu osvojio dva prstena i time dobio jedan kilogram prednosti, nije u istoj situaciji, a napetosti među članovima postaju sve izraženije. Večerašnja epizoda donosi i ozbiljne razgovore o prehrani i iskrenosti među kandidatima. Posebna pažnja bit će usmjerena na Josipu, koju ostali optužuju da preskače obroke i baca hranu. „Nisam preskakala obroke“, brani se ona, no Domagoj tvrdi suprotno: „Svi imamo zdrave oči i vidimo što se događa, i ona to radi već neko vrijeme.“ Ipak, Kate je stala u njezinu obranu, poručivši: „Nije ona ništa napravila što dosad drugi nisu.“

FOTO Ovi prizori slamaju srce! Tisuće Sarajlija okupilo se zbog smrti Halida Bešlića

Ali to nije jedina situacija koja će večeras unijeti napetost u kuću. Među kandidatima su se pojavile priče da Katarina ozbiljno planira napustiti show, što je izazvalo brojne sumnje. „Čuo sam glasine da je Katarina popila vodu prije vage“, rekao je Dominik, a ta će rečenica potaknuti niz reakcija i novih sukoba pa trener Edo sve teže skriva nezadovoljstvo načinom na koji kandidati komuniciraju. „Ne može se napraviti ništa kad se radi i komunicira na ovakav način. Primijetite li vi što je ovdje problem?“ upozorio je, istaknuvši kako si kandidati sve rjeđe pružaju podršku.

Situacija će kulminirati kada se u raspravu uključi Ante, kojeg je jučer uvrijedio Dominik, kada mu je rekao da koristi nisko inteligentne rečenice. „Ljudi koji se smatraju superiornijima od ostalih - to su prekrasni ljudi“, rekao je sarkastično Ante, dodatno pojačavši napetost u kući. Tko će iznenaditi svojim rezultatom, tko će razočarati, a tko napustiti show? Večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.