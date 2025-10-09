Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 171
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVO VAGANJE

Raste napetost i nove optužbe u 'Životu na vagi': 'Vidimo što se događa, i ona to radi već neko vrijeme'

Foto: RTL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
09.10.2025.
u 17:30

Trenerica Mirna zadovoljna je napretkom svih kandidata, ali primjećuje i znakove umora

Nakon napornog olimpijskog tjedna, večeras dolazi trenutak istine - vrijeme je da se na vagi pokaže tko se od kandidata najviše trudio, tko je bio dosljedan u treninzima i pridržavao se jelovnika koje im je propisala nutricionistica. Crveni tim je tijekom olimpijskog tjedna pokazao iznimnu snagu i upornost - osvojili su svih pet olimpijskih prstena i tako zaradili tri kilograma prednosti na vaganju. „Osjećam se dobro i mislim da ne moramo koristiti i rastuću prednost, ali s druge strane, opet me nešto kopka da mi mogla otići kući“, iskreno kaže Nena, a Zvone dodaje: „Radio sam više nego prošli tjedan i stvarno se nadam dobrom rezultatu, barem jednoj trojčici.“ Domagoj, kao i uvijek, ostaje smiren i racionalan: „Ja sam uvijek dobro, kako bude bit će. Ne opterećujem se ni s kilogramima ni s time koliko ću skinuti i kako će to biti - jednostavno stanem na vagu, vaga pokaže rezultat, i to je to.“

Trenerica Mirna zadovoljna je napretkom svih kandidata, ali primjećuje i znakove umora. „Već sad izgledaju poprilično tanano - visi im odjeća, lica su poprimila nove konture, zaista se vidi trud i rad svih ovih devet ciklusa.“ Plavi tim, koji je u olimpijskom tjednu osvojio dva prstena i time dobio jedan kilogram prednosti, nije u istoj situaciji, a napetosti među članovima postaju sve izraženije. Večerašnja epizoda donosi i ozbiljne razgovore o prehrani i iskrenosti među kandidatima. Posebna pažnja bit će usmjerena na Josipu, koju ostali optužuju da preskače obroke i baca hranu. „Nisam preskakala obroke“, brani se ona, no Domagoj tvrdi suprotno: „Svi imamo zdrave oči i vidimo što se događa, i ona to radi već neko vrijeme.“ Ipak, Kate je stala u njezinu obranu, poručivši: „Nije ona ništa napravila što dosad drugi nisu.“

FOTO Ovi prizori slamaju srce! Tisuće Sarajlija okupilo se zbog smrti Halida Bešlića
1/24

Ali to nije jedina situacija koja će večeras unijeti napetost u kuću. Među kandidatima su se pojavile priče da Katarina ozbiljno planira napustiti show, što je izazvalo brojne sumnje. „Čuo sam glasine da je Katarina popila vodu prije vage“, rekao je Dominik, a ta će rečenica potaknuti niz reakcija i novih sukoba pa trener Edo sve teže skriva nezadovoljstvo načinom na koji kandidati komuniciraju. „Ne može se napraviti ništa kad se radi i komunicira na ovakav način. Primijetite li vi što je ovdje problem?“ upozorio je, istaknuvši kako si kandidati sve rjeđe pružaju podršku.

Situacija će kulminirati kada se u raspravu uključi Ante, kojeg je jučer uvrijedio Dominik, kada mu je rekao da koristi nisko inteligentne rečenice. „Ljudi koji se smatraju superiornijima od ostalih - to su prekrasni ljudi“, rekao je sarkastično Ante, dodatno pojačavši napetost u kući. Tko će iznenaditi svojim rezultatom, tko će razočarati, a tko napustiti show? Večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.
Ključne riječi
showbiz život na vagi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dubrovnik: Predstavljanje knjige Aleksandra Stankovića "Depra"
Video sadržaj
NEDJELJOM U 2

Stanković najavio idućeg gosta i oduševio pratitelje: 'Nemoj klincima biti kućna pomoćnica, ili rob. Postavi im granice'

U toj brizi i ljubavi djeci se ponekad mora reći NE, kao i "pričekaj" i strpi se" i ponosan sam na tebe" i "volim te". Postavi granice djetetu jer ako to nećeš ti kao roditelj to će napraviti okolina na puno grublji način." Gost emisije Nedjeljom u 2 Duško Ilijević "striček Duško", odgajatelj u dječjem vrtiću u Zagrebu, objavio je Stanković

ŽIVOT NA VAGI

Nakon šokantnog ispadanja, omiljeni Zoran otkrio što se dogodilo: 'Pio sam po pet analgetika dnevno'

Otkrio je i da bi volio postati pobjednik nefinalist. "Sve je moguće. Zasad ne znam što bih rekao. Još sam tu unutra i još sam pod dojmom same vage i to moram. Ne znam što me čeka vani. Što se tiče posla i tih nekih stvari koje još trebam posložiti vani, da se u potpunosti posvetim samim treninzima i skidanju kilograma. Trenutačno to ne mogu reći, ali nadam se da će biti sve onako kako sam isplanirao", istaknuo je.

Učitaj još