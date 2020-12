Rastapa srce! Ovako Majin muž priča njihovoj bebi: 'Ima li nekoga tu?'

U nizu posljednjih Instagram priča pjevačica Maja Šuput Tatarinov podijelila je video svog supruga Nenada koji ljubi njezin trudnički stomak te priča s njihovom nerođenom bebom. - Dobro jutro, ima li nekoga tu? Nisi još za kavicu? Mama pije kavicu - govori Nenad njihovoj bebi, a niže stoji: 'Njihovi jutarnji razgovori'. Maja i nenad su na Instagramu otkrili i kako će u ožujku dobiti sina.

Foto: Instagram

Podsjetimo, vijest o trudnoći Maja je podijelila u listopadu, a u intervjuu za Večernji list nedavno je otkrila je kako je u početku skrivala trbuh od poznanika.

– Pa budući da se trbuščić gotovo i nije vidio u početku, nije mi bilo teško skrivati pred ljudima, ali bio mi je veliki problem skrivati to pred poznanicima i prijateljima jer sam od starta odlučila da ću reći samo petero ljudi, a imam veliki krug prijatelja. Ostale sam pozvala na jednu večeru i svi su mislili da ih zovem povodom rođendana. Tako da su svi saznali u istom trenutku, a s druge strane, da sam im svima rekla, saznalo bi se i prije, netko bi to nekom rekao u čistom povjerenju ili kako to već biva - kazala nam je.

Otvorila nam se i po pitanju čudnih trudničkih želja.

– Trudnoća napreduje fenomenalno, samo da tako ostane. Nisam imala nijednu tegobu, nijednu mučninu, nijednu promjenu raspoloženja, nijedan umor, nijedno nateknuće, baš ništa osim toga što više ne stanem u svoju odjeću, ali to je prirodno. Sva moja garderoba je XS, a sad se baš lijepo vidi trbuščić, ušli smo u peti mjesec i sad ili po novu garderobu ili ću nabaviti još šire haljine, s obzirom na to da u hlače više ne stanem. Ako beba bude ovako dobra do kraja, onda će možda biti takva i kad se rodi, na Nenada, jer sigurna sam da je on bio mirnije dijete nego ja. Ja sam stvarno bila, tako mi bar kažu, baš pravi mali vrag. Vragolasti Denis u ženskom obliku - rekla je Maja prošli mjesec.