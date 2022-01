Pukla najskladnija estradna ljubav, brak našeg proslavljenog nogometaša, a nisu opstali ni TV voditelji

Godina koja će uskoro biti iza nas za mnoge parove bila je kobna. Detalji o razvodima i prekidima brojnih domaćih i stranih parova punili su stupce medija, a sedmu godinu braka nisu uspjeli pregrmjeti čak ni reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian i reper Kanye West. Ipak, mnogi su ove godine gotovo izgubili vjeru u pravu ljubav kada su čuli da je prekinuo pjevački par Danijela Martinović i Petar Grašo. Nakon više od 24 zajedničke godine Martinović i Grašo stavili su točku na "i" svog ljubavnog odnosa.

Kada je u svibnju potvrđeno da su prekinuli, doznalo se i da je Grašo u vezi s Hanom Huljić, kćeri dugogodišnjeg prijatelja i suradnika Tončija Huljića. Samo dan prije njih Leonarda Lončar i Zvonimir Boban odlučili su odvojeno nastaviti svoje živote. Jedan od najdiskretnijih poznatih hrvatskih parova, koji je čak i u ovo vrijeme neodmjerenog prekapanja po tuđoj intimi uspio sačuvati dignitet i diskreciju obiteljskog života, sporazumno se razišao.

– Lea i ja smo se razišli i živimo odvojeno – rekao nam je kratko Zvonimir Boban. Kasnije se šuškalo da je Boban našao novu ljubav, stomatologinju Mirjanu Gikić, no oni svoju vezu još nisu potvrdili. Mnoge je iznenadilo i kada je potvrđeno da su prekinuli Joško Lokas i Jelena Katarina Kapa. Naime, činilo se da je sve u redu, no na Jeleninu Instagramu nije bilo zajedničkih fotografija više od nekoliko tjedana. Prekid su potvrdili, ali i kazali kako će se još uvijek podržavati kao poslovni suradnici i životni suputnici. Sreću u ljubavi sa sudionikom showa 'Brak na prvu' nije pronašla ni bivša ljubavna ekspertica Ingrid Divković koja se zaljubila u kandidata Luku Budaka. Izgledalo je kao da će to biti velika uspješnica showa, no Luka i Ingrid nisu izdržali znatno više od godinu dana. Dugogodišnju vezu u 2021. prekinuli su i pjevačica Ivana Kindl i njen dugogodišnji dečko Alen Križaj.

– Točno je da nismo više zajedno, a to se "kuhalo" već dulje – kazala je Ivana i dodala: – Nema zle krvi i drame, nastavljamo i dalje kao prijatelji i poslovni suradnici, tako smo si olakšali ovaj proces. Ostala sam živjeti u Velikoj Gorici jer mi se sviđa taj grad. Neke je također iznenadilo da novinarka i voditeljica sportskih minuta na RTL-u Ivona Hemen i voditelj RTL-ove informativne emisije RTL Danas Ivan Vrdoljak više nisu zajedno. U vezi su bili od kraja 2017. godine, a prekinuli su uoči svoje četvrte godišnjice. Što je presudilo njihovoj ljubavi, za sada nije poznato, a tako će vjerojatno i ostati jer svoj privatni život nikada nisu voljeli pretjerano izlagati u javnosti. No jedan od parova za koji su definitivno mnogi bili iznenađeni nakon što je objavljeno da se razvode su Severina i Igor Kojić. Brak su službeno okončali u kolovozu, a pjevačica je otkrila da će vratiti svoje djevojačko prezime. Djevojačko prezime vratila je i HRT-ova voditeljica Jelena Glišić izjavila je nedavno da se razvodi od poduzetnika Krešimira Lešića te objasnila da se odluka o razvodu nije dogodila preko noći, nego su o njoj dugo i detaljno razgovarali.

VIDEO Božidar odbio kuhati i otišao kući! Napustio show dok mu je tim mahao: 'Tko ih j*be'