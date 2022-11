Publika u finale poslala Fariju Gaši i Magic Leona, žiri glasao za plesnu grupu Splitters

Najviše glasova publike i direktan plasman u finale "Supertalenta" u prvoj polufinalnoj emisiji osvojila je mlada 12-godišnja Farija Gaši, a osim nje publika je u finale poslala i Magic Leona. Zanimljivo, radi se o dva zlatna gumba iz audicijskih emisija. Žiri nije bio jednoglasan, ali je treće mjesto za prolazak u finale dao plesnoj grupi Splitters

Uz njih za prolazak dalje borili su se Digna Mbepera, Sara Krpan, plesna skupina Illusion, Miljan Rančić, Maria Lopez te Antoneli Mištrafović.

Prva u polufinalnoj emisiji nastupa plesna grupa CAF Spliters koja je na audiciji dobila četiri "da" od žirija.

"Primijetio sam jako puno dobrih pokreta. Meni ste bile top. Ja bih vas gledao i dva puta, a ne samo jednom", rekao im je Bilman.

"Bilo je više nego dovoljno otvoriti ovakvu večer. Bilo je apsolutno za uživati i diviti se", rekla je Tomčić.

Leon Žilavi, umjetničkog imena Magic Leon, prvi je kandidat ove sezone koji je dobio zlatni gumb, a dodijelili su mu ga voditelji. U polufinalu je izveo nove mađioničarske trikove.

"Bilo je izuzetno zabavno i super zanimljivo", rekla je Maja te priznala da neke dijelove trika nije razumjela. Poručila mu je da će vjerojatno puno glasača biti na njegovoj strani večeras. "

Farija Gaši, Majin zlatni gumb, za polufinale pripremila je pjesmu Jutro Jelene Tomašević.

Foto: Nova TV

"Ne bih te prestala slušati. I dalje mi ne ide u glavu da si toliko mlada, a toliko odrasla dok pjevaš. Izabrala si opet pjesmu koja ljude mora taknuti u srce. Tvoja izvedba je bila toliko moćna. Uopće ne izgleda kao da si imala imalo treme. Ne izgledaš kao da si u grču, kao da si uopće svjesna koliko te ljudi večeras te gledalo i vjeruj mi, nisi svjesna, koliko će ljudi večeras zvati za tebe. Navijam od srca da prođeš dalje jer ti to zaista zaslužuješ", komentirala je Maja.

Iduća je nastupila Maria Lopez sljedeća sa svojim plesom na kolutu.

"Senzualno, strastveno i sveobuhvatno", rekla joj je Martina nakon nastupa. "Ja sam i prošli put bio oduševljen s tvojom točkom", rekao joj je Bilman. Maja se upitala kako joj nije zlo od tolikog okretanja. "I dalje osmijeh na licu, ravnoteža... Tvoja vještina je nevjerojatna", rekla joj je Maja.

21-godišnji reper Antoneli Mištrafović počeo se baviti onime što najviše voli sa samo sedam godina, a danas je poznat i pod imenom Lenny Fist. Na audiciju Supertalenta odlučio se prijaviti kako bi svima pokazao što zna i može.toneli je svojom audicijskom izvedbom oduševio žiri, a Maja Šuput mu je tada priznala da je bio pravo iznenađenje. A u polufinalu je napravio pravi spektakl! Nastupio je sa svojom autorskom pjesmom i s kolegicom Angelinom.

Foto: Nova TV

''Iako ne kužim rap, meni je ovo bilo baš dobro. Vjerovala sam ti, napravili ste neku dobru sinergiju, meni je to sve bilo slatki, iskreni i frajerski paket'', rekla je Martina.

'Autentičan rap nastup, ja tebe puštam da ti sanjaš ovaj svoj san'', rekao je Davor.

''Ja mislim da ti nas muljaš, rekao si da nije autobiografski, a iz duše si repao i to je toliko bilo snažno, osjetila sam da si nekome posvetio te riječi'', bila je sigurna Maja.

''Nisam nikome posvetio, samo sam se sjetio bivše i to je to'', nasmijao je sve Antoneli odgovorom. A i Fabijanu se svidjela Antonelijeva izvedba. ''Jako si cool, svaka ti čast''.

Osječanka Sara Krpan u polufinalu predstavila se novom pjevačkom točkom, točnije autorskom pjesmom My Mistake. Nakon njenog nastupa čuo se gromoglasan pljesak publike. "Meni je totalno trema nestala", rekla je Sara.

"Saro, ja te gledam, fascinirana sam, uživam, a istovremeno sam malo zabrinuta. Naprosto, razmišljam malo šire. Nisam sigurna, nadam se da ćemo večeras to razriješiti, mogu li ljudi doživjeli razinu tvojih talenata. Je li svima to vidljivo kao što je to meni? Tvoji talenti su toliko slojeviti i vanserijski. Ljudi, zovite, ovo je Supertalent", rekla je Martina. Fabijan joj je poručio da ima radijski hit.

Novu breakdance koreografiju izveo je Miljan Rančić koji je u audicijskoj emisiji od žirija dobio titulu najboljeg breakdancera u povijesti Supertalenta.

"Ovaj nastup je toliko dubok i dobar", rekao je Bilman. "Svi mi cijenimo i svima nam je jasno koliko je zapravo teško ovo što ti radiš. Izbor muzike je bio potpuno neočekivan", komentirala je Maja.

Sljedeća je nastupila Digna Mbepera iz Tanzanije koja je u audicijskoj emisiji koja je publiku osvojila svojim glasom i dirljivom životnom pričom. "Ovoga puta pjevam za sebe", rekla je Digna prije početka svog nastupa. Otpjevala je Listen pjevačice Beyonce. No, čini se da je uzela preveliki zalogaj.

Foto: Nova TV

"Mislim da si ti pjevačica iznimnog vokala. Pjevaš vrlo emotivno i strastveno. Imaš puno prostora za napredak. Večeras si, nažalost, izabrala pjesmu koja je za jedan broj bila prevelika", rekla je Martina. Zadnja u prvoj polufinalnoj emisiji nastupila je plesna grupa Illusion.

"Vidi se da vi ozbiljno shvaćate svoj ples i ozbiljno radite na njemu. Ni u jednom trenutku se nitko od vas nije izgubio", komentirao je Fabijan. "Rado bih živio u šumi u kojoj vi tako plešete", rekao je Bilman.

VIDEO: Dramatične scene iz centra Zagreba sa snimanja filma 'Canary Black'