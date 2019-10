Publika ogorčena na žiri zbog nastupa posvećenog Isusu: 'Janko nema m***, a Maja je plitka i jeftina'

Supružnici Slaviša i Gordana, pod umjetničkim imenom Hošea i Estara, na Supertalentu su se predstavili talentom pjevanja i plesa. Dok je Slaviša pjevao pjesmu koju je sam komponirao, supruga Gordana je plesala.Iako su tijekom nastupa uspjeli podići publiku na noge, žiri viđenim nije bio oduševljen pa su s pozornice otišli s četiri ne.

„Meni je ovo plesno bilo indiskutabilno, mislim da se djeca u vrtiću tako kreću, i to je legitimno, ali ne na ovoj pozornici. Pjesma mi nije bila loša, ovaj country-štih pjesme i country u vokalu mi se čak i dopao“, komentirala je Martina, a Janko se nadovezao: „Meni se isto nije svidio ples. Ja nisam komponirao nijednu pjesmu u životu, pa ne znam koliko je to teško, ali nisam se bavio ni parkourom, pa smo tu ocjenjivali neke ljude. Nije me oduševila pjesma, ali vidi se da tu neko znanje ima.“

Njihov nastup podignuo je prašinu na društvenim mrežama, a mnogi gledatelji izrazili su svoje nezadovoljstvo komentarima i odlukom žirija.

"Nakon ovog javnog izrugivanja ovoj pjesmi i plesu neka žiriju bude Bog u pomoći", "Publika je rekla sve, pjesma i izvođači su super, a žiri je katastrofa, njima su takve pjesme nepoznanica", "Maja, Janko, Martina, Davor........prije nego što se usudite poniziti nekoga i ismijavati....pogledajte što stoji iza vaših 'uspjeha' u životu pa ćete shvatit da bi puno ljudi Vas moglo ismijavati. Budite normalni ljudi, a ne ljudi predrasuda", samo su neki od komentara koji su osvanuli na službenoj stranici Supertalenta nakon njihova nastupa.

Bilo je i onih koji su rekli kako zbog ovoga više neće pratiti popularan show.

"Žiri dostojan poruge. Groteska!!! Jedva čekam The Voice da čujem respektabilne komentare! Martina mi je razočaranje. Prema njoj sam ipak imala iole respekt, od Janka ništa za očekivati (ipak nema mu.a), Bilman svojom bahatošću nije ovaj put mogao ići u korak s ostatkom ekipe, a Maja je plitka i jeftina, uostalom baš kako i izgleda! Tako da - baj baj Supertalent ! Ne znam što produkcija čeka i što Maja, bezlični Janko, odvratna Martina i antipatični Bilman još tu sjede???" komentirala je ogorčena gledateljica.

Ipak, negativni komentari supružnike nisu pokolebali. "Bog vas blagoslovio i uživajte", poručio je Slaviša na kraju.

Inače, Gordana je bivša profesionalna tenisačica (18. rangirana juniorka u Hrvatskoj), a više od 20 godina bavila se i atletikom. Po zanimanju je profesorica kineziologije, profesionalni teniski trener, osobna trenerica. Gordanina najveća ljubav i strast je ples. Gordanin suprug Slaviša ističe kako je rođen 1976., no 2008. se obratio, odnosno nanovo rodio. „Otada moj život kreće u potpuno drugom pravcu... Ostavio sam grešni i bezbožni život. Počeo sam čitati Bibliju i sve više imao intimni odnos s Bogom. Čekao sam dugo godina da mi Bog podari suprugu stvorenu za mene i to se i ostvarilo 2017. g. U braku smo dvije godine i sa svojom suprugom želim raditi, odnosno svijetliti za Gospodina, a vjerujemo da i On to želi. Da mu zajedno pjevamo i plešemo u radosti“, ističe Slaviša koji je život posvetio pisanju i skladanju pjesama.

Prošle godine potpisao je ugovor s američkom izdavačkom kućom Bentley Records iz New Yorka i do sada je izdan njegov prvi autorski single pod naslovom "What will I do". "Na toj skladbi, koja je žensko-muški duet, imao sam priliku ugostiti 12 puta nominiranog i četverostrukog dobitnika Grammyja Joela Kibblea za muški vokal", dodao je Slaviša.

"Mi nismo ovdje došli da budemo neki show. Show je za klaunove, mi smo došli biti ovdje to što jesmo", poručili su uoči nastupa koji je izazvao polemike na društvenim mrežama.

Foto: Nova TV