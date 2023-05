Publika odlučila da show napuštaju Tara i Mateo: 'Žalosna sam, ali i zahvalna'

Deseta emisije ove sezone "Plesa sa zvijezdama" donijela nam je neke od najvećih eurovizijskih hitova u posljednje vrijeme uz dvostruko više plesa, dvostruko više zabave i dvostruko više neizvjesnosti. Plesni parovi izveli su dva plesa, a tijekom toga smo mogli čuti hitove poput "Not your toy", "My number one", "Željo moja", "Rise Like a Phoenix", "Zitti E Buoni".

U prvom dijelu showa izveli su individualne koreografije i pobudili posebnu energiju među plesačima koji su u ritmovima dobro poznatih pjesama publici i gledateljima pred malim ekranima priuštili večer za pamćenje. U drugom dijelu showa, natjecateljskim parovima pridružili su se i bivši mentori koji su napustili natjecanje, pa su tako gledatelji vidjeli kako su se zvijezde snašle u plesu s dva mentora! Maji i Marku pridružila se Helena Janjušević, s Dariom i Ivanom zaplesao je Damir Horvatinčić, Tari i Mateu u pomoć je stigao Mario Ožbolt, Frano i Gabriela plesao je s Helenom Naletilić, a kao pojačanje Marcu i Pauli pridružio se Patrik Seretin.

U samoj završnici žiri je imao večeras priliku reći koga bi spasio od tri para: Maja i Marko, Tara i Mateo ili Marco i Paula, a odlučili su se za Marca i Paulu.

Gledatelji su potom imali priliku svojim glasovima spasiti Maju i Marka ili Taru i Matea i na kraju su gledatelji odlučili spasiti Maju i Marka čime su upravo oni osvojili svoju ulaznicu za polufinale.

- Jesam, žalosna sam. Mislim, uživala sam, htjela sam i dalje uživati, ali zahvalna sam što sam imala ovu priliku i što sam imala tako dobrog mentora - kazala je Tara.

- Nisam dočekao četiri desetke, ali jesam desetu emisiju u predivnoj sezoni sa predivnom partnericom. Hvala svima - kazao je još Mateo.

Prvi su večeras nastupili Frano i Gabriela, a izveli su valcer. Od žirija su osvojili visokih 39 bodova.

"Ti uvijek nas ostaviš da gledamo, uživamo i dovodiš me do toga da ne mogu više ni ocijeniti. Te podrške ti toliko dobro idu", zaključio je Igor. "Ovo je bio jedan poletan valcer. Bili su otpjevani jako visoki tonovi, u skladu s tim je bio i ples. Posebno mi se svidjela ova posljednja podrška, to kako ti Gabi vjeruje, kako ti nju vodiš i nosiš. To je nešto što se vježba godinama, a ti si već usvojio", poručila je Larisa. "Tebe je toliko teško komentirati jer si predobar. Mislim da smo već toliko toga rekli, da smo te toliko nahvalili. Ti si se toliko izdužio u ovoj emisiji, toliko elegantno i mekano plovite da je to fenomenalno gledati. Kao što maja kaže 'sunce moru putuje' tako i ti putuješ prema polufinalu", istaknula je Franka.

"Meni nije bilo fluidno, grbavo, šepavo mi je sve to izgledalo. Ovaj zvuk publike nisam čuo već nekoliko emisija pa sam isprovocirao. Vidi se da te Gabi dobro pegla, ovu zadnju grbu si izravnao, a i ova prednja ide. Bio si mekan, držanje je sve bolje i bolje. Ali sve u svemu je bilo izvrsno", poručio je Marko.

Foto: Nova TV

Maja i Marko potom su otplesali sambu. Od žirija su osvojili 34 boda.

"Ti si jedno čudo neviđeno ako se mene pita. Ovako otplesati sambu energetski i mehanički i to bez noge. Pokazala si karakter i hrabrost, s druge strane nedostajala mi je mekoća i povezanost s partnerom. To je ono što nedostaje da bi bilo savršeno", istaknuo je Marko. "Kao da je malo falilo samo tog safta. Sve u svemu, taj tvoj fokus je stvarno fenomenalan. Ti si se toliko oslobodila i opustila. Držim fige čvrsto da skinete urok sambe", poručila je Franka.

"Meni je stvarno super da se dogodilo to da plešeš i da je sve živo. Jako volim to gledati", istaknuo je Igor. "Ja sam sigurna da će vam taj kostim donijeti sreću kao ona djetelina. Ono što mi se svidjela je oštrina i izražaj s kojom si plesala. Ono što mi se manje svidjelo je što je nedostajalo tog zajedničkog dijela. Ali to su sad takve nijanse. Sve u svemu super", zaključila je Larisa.

Foto: Nova TV

Tara i Mateo, a izveli su rumbu. Od žirija su dobili 37 bodova.

"Fenomenalni je narativ, vizuali, vas dvoje, vaša strast. Sve je u plusu, vidi se da uživate, ali onda mi dođe još malo što nedostaje. Daj gas i prekoči du letvicu", poručila je Larisa. "Da je bilo još samo malo strasti. Ti si nam stvarno pokazala da možeš fantastične stvari raditi, sad se bližimo kraju i želimo da nam daš apsolutno sve", istaknula je Franka.

"U trenu sam shvatio da ne gledam tehniku, a to onda znači da je tehnika bila dobra. Hvala ti na tome da sam mogao normalno gledati jer inače kad tehnika nije dobra onda kao da me boli oko", zaključio je Marko.

Foto: Nova TV

Marco i Paula večeras su izveli sambu. Od žirija su osvojili 38 bodova.

"Super mi je kako si ti predan i pažljiv, kako upijaš sve što ti ona kaže. Zato si u tome dobar i zato to dobro radiš", istaknula je Larisa.

"Vidim da ti ne idu baš najbolje svi pokreti kukovima. No s druge strane gledajući ja mislim da je bounce tvoj signature move, svaka ti čast na tome. Prije sam te upozoravao na energiju, sad mi je jako drago vidjeti da si kontrolirao energiju i pokazao drugi karakater koji ti puno bolje stoji, a i ples", zaključio je Marko.

Foto: Nova TV

Daria Lorenci Flatz i Ivan Jarnec plesali su slowfox. Za svoj ples dobili su 39 bodova.

"Ja sam uvijek jako sretan kad se sve posloži kako treba, kad cijeli taj nastup bude bombončić i sve do kraja ostanemo u tom prekrasnom oblaku", istaknuo je Igor. "Ti si baš izrasla i napredovala u ovom showu. Svi smo te s nekim blesavim smješkom gledali. Kad si krenula ti jesi bila plesni dijamant, a pogledaj ovo danas, ovo je bilo predivno", poručila je Franka.

"Ja imam osmijeh od početka do kraja. Ovo je bilo čisto, jasno, jednostavno. Jednostavnost u plesu je najteže dobiti. Bravo, bravo Ivane! Bili ste tu u svrhu cijelog plesa i ja mislim da je to bit", istaknula je Larisa. "Standardni plesovi su oni gdje je okvir vrlo bitan i ono što treba dobiti je mirnoća i kompaktnost. Bilo je mi je lijepo gledati jer ti si jedan školski primjer kako bi to trebalo izgledati. Nevjerojatno mi je kako ti pratiš Ivana i prilagodiš se, nijednom nisi pokvarila taj okvir. Ja bih te htio izazvati da se prijaviš na plesni turnir", zaključio je Marko.

Foto: Nova TV

Uslijedio je drugi dio showa, u kojemu su prvi zaplesali Frano, Gabriela i Helena, koji su plesali paso doble.

"Ima ljudi koji bi rekli da staviš dva mentora pored zvijezde da je to jako teško i da može ostati u sjeni. To kod tebe nije slučaj. Baš je bilo wow", istaknuo je Igor. "Slažem se s Igorom. Wow! Pokazao si jedan totalno drugi karakter, mislim da te ovako ljutog nismo imali prilike vidjeti", poručila je Franka.

"Na početku kada si stajao sam na sredini podija i kada si izvodio pozicije karakteristične za paso ja sam mislio ovo je odlična najava. I onda je došao ples, ja sam očekivao tu kvalitetu dalje u plesu. Bilo je ok, nije kao tvoja solo dionica, no jedna stvar mi je zapela za oko ovdje se vidjelo da točno znaš gdje su ti mentorice, što želiš od njih i to je prvi znak da postaješ dominantan", istaknuo je Marko. "Mislim da ste nas sve prosvijetlili. Imala sam osjećaj da plovim zajedno s vama i to je u plesu najteže dobiti. Mislim da su gledatelji preko malih ekrana to osjetili, da ste ih uvukli u televizor", zaključila je Larisa.

Osvojili su od žirija 38 bodova.

Foto: Nova TV

Idući su nastupili Maja, Marko i Helena koji su plesali lyrical, a djevojke su se rasplakale nakon plesa. Za svoj ples su dobili 36 bodova.

"To je vrsta plesa gdje se na najljepši način može ispričati jako emotivna priča, a kad se s tim poklopi i životna priča... Super mi je da si baš ti poručila da treba biti hrabar i ići dalje i posebno mi je drago da si to kroz ples poručila", istaknula je Larisa.

"I onda kad je priča jako osobna, to zna biti riskantno, gdje te taj osječaj može izbaciti iz balansa. Ovdje se to nije dogodilo. Bravo", poručio je Igor. "Autor ove pjesme nije imao nikakve izglede pobijediti na Euroviziji, ali je pobijedio. To mi je cijelo vrijeme bilo na pameti", istaknula je Franka.

"Izuzetno mi se svidjela koreografija i cijela priča koja je vrlo jasno ispričana. Kada se gleda neka koreografija jako je bitno znati što se htjelo reći. Ja bih volio da tu emociju uvijek izneseš van da je i malo dijete može razumjeti. Ja bih želio još tu sitnicu od tebe", zaključio je Marko.

Foto: Nova TV

Slijedeći su nastupili Tara, Mateo i Mario koji su otplesali cha cha cha.

"Tvoj mentor ti je opet malo zakomplicirao stvar s koreografijom, no ovog puta si odradila sve besprijekorno dobro", kratko je komentirao Marko. "Meni ti je ovo bilo kao da gledam nastup na Euroviziji. Mislim da si dala sve. Bilo je prekrasno za gledati", poručila je Franka.

Od žirija su osvojili 38 bodova.

Foto: Nova TV

Pretposljednji su plesali Paula, Marco i Patrik, koji su plesali cha cha cha.

"Sve je bilo tako podizajuće. Paula imaš sreću uz ove dečke. Bili ste skladni, ovo mi je bilo nekako futuristički. Neka kao futuracha cha cha", istaknula je Larisa. "Drago mi je vidjeti te uzemljenog za razliku od prošle cha che. Sada si tu lepršavu energiju opet kanalizirao u prave stvari. Tvoji pokreti su davali karakterističnu akciju za ovaj ples, to je bilo dosta čisto i za mene bez sumnje jedan najbolji cha cha cha", poručio je Marko. "Ken i Barbie i Ken ulaze u lift. Imao si super trenutke, svo troje ozareni, ide ta cha cha, a onda na trenutak kao da se zabrineš. Ja krivim Cibocija, ali tehnički je ovo bila bolja cha cha od one nekoć", zaključio je Igor.

Od žirija su osvojili 38 bodova.

Foto: Nova TV

Posljednji su večeras nastupili Daria, Damir i Ivan, a za svoj su valcer dobili 38 bodova.

"Vidio sam opet ono o čemu pričam cijelo vrijeme, a to je ta plesnost. Prekrasno. S Damirom kad si zaplesala - ti to imaš", komentirao je Igor. "Meni je ovo bilo stvarno izvrsno i glumački i plesno. Svi ste fenomenalni, odlični. Kod tebe je to ta nevjerojatna upornost i disciplina, stvarno ti čestitam na tome", poručila je Franka.

"Jako je dobro što je tu Damir, jako dobro se uklopio u kompoziciju. Mislim da je vaša najveća kvaliteta to što ste vi toliko ozbiljno shvatili sve ovo. Uspjeli ste se jedno uz drugo transformirati i to se jako lijepo ispreprliće i dozvoljava da možete rasti. To je suradnja i to daje ljepotu", istaknula je Larisa. "Ja bih rekao Daria da je okvir bio puno bolji u drugom plesu, nego u prvom. Malo si šire stala, ali sad malo razmišljam i sjetio sam se da sam tu stvar naučio od svog prvog plesnog učitelja, a igorm slučaja taj učitelj sjedi ovdje u publici", poručio je Marko. To je i Ivanov prvi trener također.

Foto: Nova TV

VIDEO Neven Ciganović i Dubravka Prpić Znaor o dress codu krunidbe: 'Jedna stvar je bila najbitnija svim gostima'