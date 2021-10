Prva objava Hane Huljić nakon što se saznalo za vezu s Grašom, glazbenica otkrila s kime uživa

Splićanka Hana Huljić (31) proteklih mjeseci ne skida osmijeh s lica, a javnost je tek nedavno doznala da kći Tončija i Vjekoslave Huljić već neko vrijeme uživa u romantičnoj vezi s pjevačem Petrom Grašom (45).

Iako su mnogi zainteresirani sada za njezin privatan život Hana i dalje nastoji biti tajnovita. Na društvenim mrežama nije se oglašavala nakon što se doznalo da ljubi Grašu sve do sada. Na svom Instagram Storyju objavila je fotografiju na kojoj nasmiješena pozira s dugogodišnjom prijateljicom Domenicom u centru Zagreba.

Foto: instagram Upravo se njoj, kako su pisali mediji, Hana među prvima povjerila za vezu s Grašom koji je ekskluzivno za Večernji list komentirao i njezin otac Tonči Huljić.

- Razumljiv mi je interes medija po pitanju Hane i Petra, ali nikada se nisam javno referirao na privatan život i odnose, kako svoje obitelji tako i izvođača s kojima radim. Tim više što i Petar i Hana imaju slične stavove prema prezentaciji osobnog života u medijima, a Petar je uz to i veliki obiteljski prijatelj. Ako su oni sretni, a koliko vidim jesu, onda smo Vjekoslava i ja sretni. Nadam se da će Petar uskoro uzeti time out od ovakvog tempa nastupa kako bismo priveli kraju snimanje pjesme koja ga čeka. Iskreno, nadao sam se da ćemo nakon 18 godina privesti kraju i novi CD, ali sada bih i s realizacijom pjesme bio sretan. Inače, svi ljudi koji uđu u naše živote u njima i ostaju, a na to ne utječe agregatno stanje njihovih odnosa – kazao je Huljić za Večernji list.

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, Hana se navodno već preselila u zagrebački stan Petra Graše, a u neposrednoj blizini živi i Petrova bivša djevojka Danijela Martinović. Hana je odlučila, navodno, živjeti na dvije adrese, zagrebačkoj i splitskoj.

Foto: Žarko Bašić/Pixsell

