Prošlogodišnja pobjednica Eurovizije brani natjecanje unatoč nastupu Izraela: 'Ne mogu plakati...'

Prošlogodišnja pobjednica, Šveđanka Loreen, branila je Euroviziju usred stalnih poziva na bojkot zbog uključivanja Izraela u natjecanje. Inače, ova pjevačica je po drugi put pobijedila na natjecanju 2023. godine sa svojom pjesmom "Tattoo", 11 godina nakon što je prvi put odnijela pobjedu s pjesmom "Euphoria", 2012. godine. Sudjelovanje Izraela na Euroviziji mnogi su nazvali kontroverznim te smatraju da ta zemlja ne bi trebala biti uključena u natjecanje zbog rata u Gazi. Loreen je inzistirala na tome da natjecanje donosi radost milijunima ljudi diljem svijeta koji ga gledaju, prenosi Daily Mail.

- Pozitivno privlači pozitivno, a negativno privlači negativno. Ako bismo bojkotirali ili zatvorili ovo središte pozitivne energije, kažnjavajući milijune za distorziju mira negdje drugdje, to bi bilo vrlo destruktivno - kazala je Loreen te dodala: - Trenutno nam treba više zemalja da se svi povežemo, više umjetnika, više kreatora, više ljudi za stvaranje dobre energije. Distorzija, ja to zovem distorzijom, sve ove čudne stvari koje se događaju traumatiziraju sve nas. Počnite generirati ljubav jer je to ključno za liječenje trauma i ove negativne energije - zaključila je i istaknula da je u posljednje vrijeme prestala provjeravati svoje društvene mreže jer više "ne može plakati po cijeli dan" čitajući svačija mišljenja.



Podsjetimo, Loreen će večeras za vrijeme finala Eurovizije predstaviti svoj novi spiritualni pop singl Forever.